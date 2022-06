Miguel Ángel Lotina, destituido en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta

El Vissel Kobe japonés anunció este miércoles la destitución del español Miguel Ángel Lotina como entrenador del equipo en el que juega Andrés Iniesta, colista de la J1 League tras cosechar dos victorias en nueve encuentros desde su llegada en abril.

"Lamento no haber podido cambiar la mala racha del equipo y ayudar a subir en la clasificación. Sin embargo, el equipo todavía está compitiendo en cuatro torneos, y todavía hay mucho tiempo para hacer una gran temporada", explicó el técnico en un comunicado en su página web.

El entrenador de 64 años tomó las riendas de un Vissel Kobe en decimoséptima posición, la penúltima de la tabla, a principios de abril, con cuatro puntos y ninguna victoria en el casillero. Desde entonces, el equipo ha cosechado dos victorias en los nueve encuentros disputados y ha bajado a la última posición tras 18 jornadas.

El nuevo técnico será Takayuki Yoshida, quien formó parte anteriormente del equipo técnico. "Lamento mucho que no hayamos cumplido con las expectativas de los seguidores que visitan el estadio para crear un ambiente maravilloso y apoyarnos. He asumido el papel de director para ayudar al club, que confía en mí para superar esta dura realidad y me brinda esta oportunidad", apuntó.

Así, el Vissel ha puesto fin al periplo del entrenador español, y su asistente Iván Palanco, quienes se hicieron cargo del equipo después de que el barcelonés Lluís Planagumà ejerciera como técnico interino temporalmente tras la destitución del nipón Atsu Miura en marzo.

Miguel Ángel Lotina ha entrenado a varios equipos japoneses desde 2016, como el Cerezo Osaka y el Shimizu S-Pulse o al Tokyo Verdy en Segunda.