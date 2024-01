Miguel Ángel Ruiz, exjugador del Atlético de Madrid y representante del club el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2023-204, augura una eliminatoria "muy igualada" ante el Athletic Club y lamento no poder tener el partido de vuelta en el Cívitas Metropolitano.

"Va a ser una semifinal muy igualada. Si tuviese elegir lo que si me hubiera gustado, pues no lo sé, porque también podría decir que no me habría gustado la Real Sociedad, que está como un 'cañón' ahora, y el Mallorca es un equipo que compite a muerte", expresó Ruiz ante los medios tras el sorteo de semifinales.

El exjugador colchonero recalcó que lo que le dejaba "un 'poquito' frenado es lo de no poder jugar" la vuelta en el Cívitas Metropolitano, aunque recordó lo bonito de jugarse el pase en San Mamés. "Se me ha pasado por la cabeza cuando ha salido que si me voy a mi época de futbolista daría dinero por jugar este segundo partido. A mí me encantaba jugar en aquel campo y esa fuerza que su afición les daba a ellos", confesó.