El director de fútbol del Villarreal y entrenador interino del primer equipo, Miguel Ángel Tena, ha asegurado que, a pesar de la situación del equipo, "la plantilla está capacitada de sobra para hacer una gran temporada", además de advertir de que deben evitar hacer "un partido a ida y vuelta" este domingo frente al Atlético de Madrid, ya que "tienen mucha velocidad en las transiciones y son muy poderosos" en ese aspecto.

"La sensación que tengo es positiva. Creo que la plantilla está capacitada de sobra para hacer una gran temporada, lo sigo pensando a día de hoy. Confío plenamente en la plantilla; les veo trabajar todos los días, los conozco, aunque es verdad que no están saliendo las cosas a la hora de competir. Es una plantilla muy compensada", declaró en rueda de prensa.

Así, cree que un par de resultados positivos permitirán a los jugadores recuperar la confianza. "Cuando recuperemos a los jugadores que tenemos que recuperar, nos salgan las cosas preparadas y vengan esos dos resultados positivos vamos a pensar que los jugadores no son los mismos que el mes anterior. Estamos muy contentos con los jugadores, seguimos confiando en ellos, y estamos seguros de que vamos a cambiar la situación actual. Hay que competir de mejor manera de lo que estamos haciendo actualmente", apuntó.

Sobre la situación del equipo, el preparador del conjunto castellonense aseguró que hay "varios factores" que les están "penalizando". "No somos un equipo acostumbrado en los últimos años a estar en este tipo de situación, más bien todo lo contrario. Tienes que trabajar mucho, pero la dinámica hace que sea positiva. En este momento el equipo no ha arrancado bien; ya desde la pretemporada las sensaciones no han sido positivas y eso ha mermado mucho a nivel mental. Eso influye a la hora de tomar decisiones", indicó.

"También ha influido mucho el estado físico, hemos tenido lesiones de jugadores importantes y eso merma mucho. Y, como tercer factor, el equipo no ha sido capaz de tener un equilibrio entre la fase defensiva y la fase ofensiva. Todo eso, unido, hace que el equipo esté en la situación que está. En la vida hay que ser positivo y valiente. Situaciones como esta se viven en el fútbol. Hay que ser valiente, intentar buscar soluciones y ser autocrítico, y llegará un momento en el que las cosas saldrán como tú esperas", prosiguió.

También dio las gracias al ya extécnico José Rojo Martín 'Pacheta'. "Pienso que antes de lo profesional está la persona, y Pacheta es una persona ejemplar. Ha tenido un comportamiento muy profesional con la plantilla y con el club. Es de esas personas que te gusta conocer en la vida más allá del fútbol. Ojalá tenga mucha suerte en el futuro porque se lo merece. Han trabajado mucho y al final las cosas no han salido como esperábamos", expresó.

Tena, que se definió como "una persona de club", se mostró "preparado para lo que decida la propiedad". "Trato siempre de ser positivo y autocrítico buscando soluciones. Estoy con mucha fuerza, muy preparado y a la orden del club para lo que necesite", manifestó.

Por otra parte, Tena no quiso opinar sobre la posibilidad de que Marcelino García Toral recale en el banquillo 'groget'. "Os voy a contestar lo mismo que le he dicho a la plantilla: Atlético de Madrid. Ayer fue cesado Pacheta, hemos tenido un día de entrenamiento, mañana viajamos y todos tenemos que estar concentrados en el Atlético de Madrid. Tenemos que ser profesionales al máximo, tenemos una grandísima ocasión ante un rival en un estado de forma muy alto para ser el equipo que sea capaz de ganar en el Metropolitano y que eso nos libere un poquito a nivel mental", subrayó.

"Tengo la ventaja de que conozco a los jugadores, sé cómo piensa cada uno y dónde están más contentos. Tengo una relación muy profesional con ellos y eso me hace detectar lo que tenemos que preparar para el partido. Les he transmitido que vamos a ser un equipo valiente. Sabemos que tendremos enfrente a un rival importante como el Atlético de Madrid, con un modelo muy definido, un entrenador que ha conseguido muchos éxitos y con buenos jugadores, pero nosotros también tenemos buenos jugadores, aunque tenemos una dinámica distinta", recalcó.

"Intentaremos ser fieles a nuestro estilo, valientes con el balón intentando controlar el partido. A partir de ahí, intentaremos buscar ese equilibrio entre el ataque y la defensa para minimizar las ocasiones de gol del contrario. Veo a los jugadores con muchas ganas de llevar el plan en el partido", añadió, confirmando las bajas de Denis Suárez, Coquelin, Foyth y Pedraza.

Por último, recordó que el Atlético "no dará un duelo por perdido". "Es un rival muy ambicioso, rodeado de su gente. Es fuerte en muchos aspectos, pero sobre todo en los partidos de ida y vuelta. Si les haces un partido a ida y vuelta, tienen mucha velocidad en las transiciones y son muy poderosos. Tenemos que contrarrestar eso con nuestro juego. Creo que el factor psicológico será muy importante durante el partido; hay que saber que el plan de partido tiene que ir de principio a fin, no me puede desestabilizar cualquier golpe. Vamos a intentar competir mejor de lo que lo estamos haciendo", finalizó.