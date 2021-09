Miguel Carballeda: "España está mejorando hacia esa medalla de oro de la igualdad"

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, aseguró que están "muy satisfechos y sorprendidos una vez más" por la actuación de sus deportistas en los Juegos Paralímpicos de Tokio y afirmó que España "esta mejorando hacia esa medalla de oro" que supone tener una igualdad total.

"Estamos muy satisfechos, sorprendidos una vez más porque hemos mejorado las expectativas porque íbamos asustados, pero contamos con una gente maravillosa que ha hecho un gran esfuerzo durante cinco años y se lo merecen", comentó Carballeda en la recepción de este jueves en el CAR de Madrid a los deportistas olímpicos y paralímpicos.

El dirigente señaló que los deportistas paralímpicos han mandado "un mensaje de superación a la sociedad". "Que es posible hacerlo y que hay que hacerlo entre todos", subrayó, haciendo hincapié en el deseo de "dedicar" las 36 medallas conquistadas en Tokio "a las personas y familias que han sufrido y sufren tanto".

"Hemos avanzado mucho, ya estamos casi igualados, y hay un compromiso de esta casa (CSD) para que haya igualdad en París. Creo que se hace justicia con la igualdad de oportunidades y de derechos, a igual esfuerzo, igual recompensa, porque todos somos ciudadanos de primera clase", remarcó Carballeda.

El presidente del CPE tiene claro que "un país mejora su tarjeta de presentación social cuando atiende a cada uno de sus ciudadanos, especialmente cuando lo hace de forma especial a los colectivos desfavorecidos". "España está mejorando hacia esa medalla de oro y tenemos que ayudarla todos a conseguirlo. Esas más de cuatro millones de personas con discapacidad, muy capaces, se lo merecen también. Trabajemos juntos hacia un futuro mejor", manifestó.

En representación de los deportistas paralímpicos habló la triatleta Susana Rodríguez, a la que le pareció "increíble y una idea brillante" juntarles en este acto con los olímpicos, y que se refirió al momento de cruzar la meta y ganar la medalla de oro, "un momento que da para pensar mucho y nada a la vez".

"No se puede describir. Puedes soñar cosas, imaginar tu carrera perfecta, pero hay muchísimo trabajo detrás y luego deben juntarse todos los factores para que ganes una de las tres medallas. Es una pasada, no lo puedo explicar todavía y no sé si podré explicarlo algún día", agregó la gallega.

La médico confesó que el 2020 fue "muy duro para todos" y que fue una "situación llena de incertidumbre difícil de manejar para médicos y para deportistas". "Tenía que ir al hospital a vivir situaciones difíciles y no fue fácil porque de repente tocar se vuelve peligroso. Pero ahora creo que estamos preparados para enfrentarnos a los retos más grandes de la vida", aseguró.

Para la campeona paralímpica, "todavía es muy pronto para pensar en París, pero lo cierto es que quedan tres años y se pasan volando". "Me gustaría estar y volver a estar en dos deportes, así que tenemos que aprovechar que son sólo tres años para estar y volver a dejar al deporte español donde se merece", recalcó.

"Sigamos caminando hacia la igualdad en el deporte sin adjetivos porque todos nos esforzamos, ponemos el trabajo y tenemos disciplina. Estamos en el buen camino y en París aseguró que se darán más pasos", sentenció.

