Miguel Carballeda: "Trataremos de hacerlo con la máxima dignidad y traernos el mejor resultado de París 2024"

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha abogado este viernes por competir en los inminentes Juegos de París 2024 "con la máxima dignidad" y conseguir así "el mejor resultado" durante este evento en la capital francesa, que se disputará desde el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre.

"Durante los últimos días hemos estado, a través de los medios, disfrutando del deporte olímpico; y hemos visto cómo nuestros compañeros corrían suertes diferentes porque la competición es así. Hemos sufrido, llorado en algún momento, sabemos lo que supone eso y hemos aplaudido y abrazado. Será lo mismo que nos ocurra al Equipo Paralímpico, pero trataremos de hacerlo con la máxima dignidad y traernos el mejor resultado de París", dijo Carballeda desde la sede en Madrid del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Ya contamos los minutos para irnos a París y ver qué pasa. Cada cuatro años, en este caso tres, hacemos un acto como éste de agradecimiento. Los paralímpicos españoles somos gente agradecida porque necesitamos la ayuda de muchas personas, administración, empresas... Y queremos deciros, de corazón, gracias por permitirnos cumplir nuestros sueños y disfrutar el deporte paralímpico", comentó.

Así, Carballeda elogió los patrocinios del CPE. "Lo compartiremos con las grandes empresas solidarias de este país, con la administración y con su alteza real, la Familia Real siempre ha estado con nosotros", recordó antes de mandar "un mensaje importante" a "todos" los deportistas.

"Desde que asumí la presidencia del CPE, en actos como éste siempre he dicho que son importantísimas las medallas para un comité olímpico y paralímpico, porque luchamos y trabajamos por ello, pero hay muchas personas que no podrán hacer deporte y hay muchas que no se podrán subir al podio", aseguró al respecto.

"Representáis de alguna manera a cuatro millones y medio de personas que nos ha tocado vivir con discapacidad. Hacedlo de esa forma que solo el Equipo Paralímpico Español sabe hacer. Sois los mejores, pero no solo en el deporte. Esta sociedad os sigue necesitando como ejemplo. Esto no es un acto de despedida, es un acto de suerte", apostilló.

"Hace un mes tuvimos un acto organizado en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando coincidimos en igualdad de condiciones olímpicos y paralímpicos, esto es para agradecer", apuntó Carballeda. "Gracias al Gobierno por igualar el reconocimiento económico de deportistas con y sin discapacidad, que van a recibir exactamente lo mismo por cada medalla", agregó.

"Es una de las múltiples cosas que se han ido consiguiendo en los últimos años", aludió a ese creciente apoyo gubernamental. No en vano, Carballeda alabó tener "local para la nueva sede del CPE, que ya tenemos encauzada parte de la obra". "Gracias no a los patrocinadores, a los amigos. Son vitales y fundamentales", concluyó en su discurso.

Europa Press