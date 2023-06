Miguel Méndez: "He dormido muy bien todo el Eurobasket, salvo el domingo"

El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Miguel Méndez, se mostró satisfecho por la conquista de la plata en el Eurobasket de Israel y Eslovenia, recalcando la importancia de acceder a un Preolímpico, y confesó que había dormido "muy bien" todo el campeonato salvo la noche tras la final porque cree que hubo "situaciones" que podrían "quizá haber solucionado mejor desde el banquillo".

"Anoche ya sabía bien esta plata. Teníamos el objetivo de tratar de tener un verano ocupado para estas generaciones que vienen y el éxito de acceder al Preolímpico, que era muy complicado y era nuestro primero objetivo, lo pongo a la misma altura que la medalla incluso porque el baloncesto femenino no se puede permitir estar fuera de grandes campeonatos", advirtió Méndez ante los medios tras llegar del campeonato a Madrid.

El técnico tiene claro que jugadoras como Raquel Carrera o Maite Cazorla "merecen jugar y necesitan seguir compitiendo a este nivel para conseguir éxitos". "Estaba ya contento con eso y el equipo ha funcionado muy bien, día a día ha funcionado cada vez mejor", admitió.

"La lástima fue la final porque fue un partido que creo que podíamos haber sacado a pesar de que Bélgica ha arrasado prácticamente en el campeonato. Creo que hicimos méritos por lo menos para haberlo jugado en un último minuto en lugar de llegar tan mal ya ahí", afirmó.

En este sentido, el preparador gallego dejó claro que no quiere ponerle "ni un pero a las jugadoras" y que prefiere mirar "de forma interna a nivel dirección deportiva y técnicos" sobre la gestión de ese tramo final. "He dormido muy bien todo el campeonato, incluso en los momentos peores, en los que al día siguiente era dentro o fuera, y el domingo dormí muy poquito toda la noche porque hubo situaciones de partido que quizá podíamos haber solucionado mejor desde el banquillo y la noche fue un poco dura", comentó.

"Yo creo que España nunca se ha ido, porque incluso en el 2021, tanto en el Europeo como en Tokio, se perdieron esos partidos de cuartos por detalles. Creo que el no estar en el Mundial fue por detalles y que no fue una caída del equipo. Muchas veces la línea entre ganar y perder es eso, es una decisión bien o mal tomada por parte de cualquiera de los equipos. Creo que el equipo realmente nunca se fue y es verdad que hemos vuelto a competir a alto nivel, que ha enganchado por su forma de jugar, de comportarse en el campo y eso es importante también como referencia a todas las que vienen detrás", añadió.

Sobre Alba Torrens, Méndez también apuntó que "es una de las que tampoco se ha ido". "En general, a mí siempre me cuesta hablar de individualidades porque si tenemos que hablar de un torneo que ha hecho Laura Gil, o de Raquel Carrera, que tiene 21 años, la explosión de Ginzo, las apariciones de Queralt Casas, de María Conde, de Laura Quevedo o de Leo Rodríguez", indicó.

"Me cuesta individualizar, pero es verdad que Alba es muy buena y una mujer especial, alguien que no te deja tirado nunca y de tener una sonrisa permanente y de tener la palabra amor todo el rato en la boca porque es así de cariñosa. Deportivamente, en estos partidos ella sabe que va a estar, aunque pueda tener más o menos acierto, y creo que esa es una buena referencia también para las jugadoras que vienen", agregó.

"los últimos 10 días han sido tensos"

El seleccionador reconoció que "los últimos diez días han sido tensos y duros" y que necesita "una pausa familiar y de tranquilidad". "Después, estamos pensando sobre todo en el sorteo del Europeo y en la ventana en noviembre, pero es verdad que lo que estás deseando es el Preolímpico. Tenemos poquito tiempo para trabajar y la ventana de noviembre vamos a ver qué nos toca y con quién jugar, pero si podemos utilizarla como preparación para el Preolímpico, mejor", manifestó.

"No es por estar en unos Juegos, es por ser un gran campeonato, pero es verdad que tenemos que intentar estar ahí. Hay una complicación añadida que es el sorteo porque no es lo mismo que te toque Australia que Nueva Zelanda o República Dominicana que Canadá en el grupo. Es un campeonato muy competido y vamos a ver cómo están las jugadoras también para afrontar esto porque puede ser el final de un ciclo y el comienzo de otro", detalló el vigués.

Méndez dio valor a las jugadoras por encima de todo. "La clave son ellas siempre. Yo creo que las jugadoras son las que te traen aquí, esto es un juego de actrices, no uno de directores. Los entrenadores tenemos que estar preparados para ayudar al equipo cuando se necesita. Una vez que el equipo está preparado y las líneas marcadas las comprendemos y confiamos todos en ellas, ellas son las que tiran del carro en este tipo de partidos", remarcó.

"No resaltaría ningún mensaje, simplemente el comportarnos como las líneas de colectividad que hemos marcado, las líneas de trabajar desde la defensa, porque es verdad que en el equipo falta una estrella regular, como tienen otros equipos que durante todos los días de campeonato esté 20 puntos por partido. Nosotros no tenemos esto y vivimos de lo que podamos generar desde nuestro trabajo defensivo y de lo que colectivamente pueda aparecer en el equipo. A mí me gusta este tipo de juego, me gusta colectivizar lo que hacemos y creo que es una gran sencillez de la identidad del equipo", sentenció.

Europa Press