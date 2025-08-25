Miguel Molina, ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2024, crea su propia agencia de gestión de pilotos

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Miguel Molina, ganador de la edición 2024 de las 24 Horas de Le Mans, anunció este lunes la creación de su propia agencia de 'management', ROGO Motorsport Agency, junto al también piloto Aleix Alcaraz, con el objetivo de "dar un apoyo en todas las necesidades del cliente en el desarrollo de su carrera deportiva".

El actual piloto de Ferrari llevará esta etapa en paralelo a la competición y también estará acompañado por Dani Torrente, agente oficial FIFA y experto en comunicación, estrategia y márketing. Esta apuesta empresarial "dignifica el esfuerzo de las familias en el apoyo a sus hijos", según el comunicado emitido por la propia agencia.

El propio piloto explicó que las siglas que dan nombre a la agencia son las iniciales de los apellidos maternos de los dos fundadores, ya que "en competición sólo se utiliza el primer apellido" y querían "realizar un tributo" a sus madres, Roig y González.

"Ahora es el momento de devolver, en conocimiento y experiencia, esas ayudas recibidas en nuestros inicios, para dar el salto a categorías importantes. Estamos constatando que cuando los pilotos de 'karting' quieren pasar a fórmulas, las familias van un poco perdidas y en este proyecto queremos proporcionarles esa ayuda basada en nuestra experiencia y que las familias no cometan esos errores que de algún modo se cometían en el pasado", explicó su fundador, Miguel Molina.

El ganador de las 24 horas de Le Mans también contó que quieren "reducir el número de preocupaciones" de sus clientes. "Llevo desde 2010 como piloto profesional trabajando con diversas marcas y conociendo en profundidad lo que se cuece en los distintos paddocks, crear esta agencia 360, incluyendo el tema de logística y 'branding' creo que es un acierto", concluyó.