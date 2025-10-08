Miguel "Piojo" Herrera admite presión en Costa Rica para enfrentar a Honduras en eliminatoria de Concacaf

SAN JOSÉ, 8 oct -

El director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, el mexicano Miguel "Piojo" Herrera, reconoció el miércoles que su equipo llega presionado y sin derecho a desconcentraciones al partido ante Honduras por la eliminatoria para la Copa del Mundo 2026.

El estratega mexicano también admitió que la selección "tica" atraviesa un proceso difícil de transición generacional.

Herrera dijo que Costa Rica debe evitar descuidos y por eso convocó a jugadores experimentados como el defensor Kendall Waston y el mediocampista Celso Borges, quien presenta molestias físicas y está en duda para el partido ante Honduras.

Italia,

campeona del Mundo, lleva una transición que le ha costado Mundiales”, agregó.

El Grupo C lo lidera Honduras con cuatro puntos, seguido por Costa Rica y Haití con dos, y Nicaragua con uno.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial. (Reporte de Álvaro Murilllo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)