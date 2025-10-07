Miguel Russo, técnico de Boca Juniors, está internado con "pronóstico reservado"

BUENOS AIRES, 6 oct (Reuters) - El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", informó el lunes el popular club argentino en un comunicado.

Russo, que en 2017 fue diagnosticado con cáncer mientras dirigía a Millonarios de Colombia y en ningún momento abandonó su carrera, no ocupó el cargo de director técnico en los últimos dos partidos de Boca.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", dijo el club en su primer comunicado al respecto.

Boca además indicó que el entrenador de 69 años se encuentra "recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club". (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Jorge Otaola)