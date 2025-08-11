Miguel Uribe Turbay, promesa de la derecha colombiana, víctima de la violencia política

Huérfano de madre por culpa de Pablo Escobar, nieto de un exmandatario y figura ascendente en la derecha, el senador y presidenciable Miguel Uribe Turbay, fallecido a los 39 años tras sufrir un atentado, es la última víctima de la violencia política en Colombia.

Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático, el principal partido de derecha colombiano, recibió dos disparos en la cabeza el 7 de junio durante un discurso ante activistas en un barrio obrero de Bogotá.

Instantes antes del ataque, había recordado a su madre en un discurso y se describió como una persona que vivió en "carne propia" la violencia.

Uribe Turbay tenía cuatro años el 25 de enero de 1991 cuando su madre murió durante un fallido operativo policial que buscaba liberarla del cártel de Medellín del capo de la cocaína Pablo Escobar.

Meses antes, Diana Turbay, directora de uno de los noticieros de televisión más vistos de la época, debía realizar una entrevista exclusiva con un líder guerrillero.

Pero fue una trampa de Escobar para secuestrarla a ella y a otros colegas como forma de evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

"Miguelito"

El secuestro de Diana Turbay es narrado por el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez en la novela "Noticia de un secuestro" (1997).

"Gabo" cita pasajes del diario de la periodista en cautiverio. En sus páginas contaba que le preocupa que "Miguelito" era retraído y no estaba bautizado.

La angustiosa espera de la familia entre el rapto y la muerte duró cinco meses.

Uribe Turbay y su hermana mayor, María Carolina, crecieron en una familia prominente como nietos del exmandatario Julio César Turbay (1978-1982).

Él estudió en uno de los mejores colegios de Bogotá, se hizo abogado y terminó una maestría en la Universidad de Harvard.

"Mi Generación"

Cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá, en 2019, sus banderas eran la seguridad y la lucha contra el consumo de drogas. Fue secretario de Gobierno de la ciudad y concejal.

Portaba lentes y siempre estaba perfectamente peinado.

Mientras estaba luchando por su vida en la clínica, sus allegados compartieron en redes sociales videos en los que aparecía tocando la guitarra y el acordeón.

En uno de ellos canta junto a un amigo "Mi Generación", un tema del cantautor colombiano Andrés Cepeda que cuenta la historia de niños marcados por la violencia del narcotráfico.

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), lo consideraba una "esperanza de la Patria".

Era "gran esposo, padre, hijo, hermano" y "compañero de trabajo", dijo tras el atentado el influyente exmandatario, que no tenía parentesco con el joven dirigente a pesar de compartir apellido.

"Reconciliación"

No está claro por qué le dispararon.

Las autoridades han capturado hasta el momento a seis personas involucradas, incluido el adolescente que disparó, y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como los posibles autores intelectuales.

El senador era considerado una figura en ascenso del Centro Democrático y no se conocían amenazas en su contra.

Durante su hospitalización, Uribe Turbay dio señales de mejoría y a mediados de julio entró en etapa de neurorrehabilitación, pero recayó por una nueva hemorragia cerebral y murió casi a la misma edad que su madre.

Deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa María Claudia Tarazona, que acogió como propias.

"Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", escribió Tarazona en su cuenta de Instagram la madrugada del lunes.

Su muerte revive los peores momentos de la convulsa historia de Colombia. En tiempos de Escobar, entre los años 1980 y 1990, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados. También sacude los comicios de 2026 para reemplazar al mandatario izquierdista Gustavo Petro.

En una entrevista con la revista Bocas Uribe Turbay aseguró que perdonó a los responsables del secuestro de su madre.

"La reconciliación es lo único que le ayuda a uno a dar el paso y sobrepasar un momento tan difícil", afirmó.