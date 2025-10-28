MiiN Cosmetics acelera su expansión en España con la apertura de una tienda en Marbella
MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -
MiiN Cosmetics, la marca de cosmética coreana, acelera su expansión en España con la apertura de una nueva tienda en Marbella, según informa la firma en un comunicado.
En concreto, la nueva boutique está ubicada en el centro comercial La Cañada y cuenta con un espacio de 30 metros cuadrados que refleja la esencia de la firma.
Con esta nueva apertura, la marca alcanza los 28 puntos de venta en España y continúa avanzando en su plan de expansión europea, con presencia en ciudades clave como París, Milán y Múnich, donde ya suma un total de 46 boutiques.
“Marbella es un lugar donde la belleza y el cuidado personal tienen mucha importancia. Queremos que quienes nos visiten descubran el 'K-beauty' de manera cercana y exclusiva, y que cada visita sea un momento único de cuidado y bienestar”, ha señalado la cofundadora y consejera delegada de MiiN Cosmetics, Lilin Yang.
Por otro lado, la tienda 'online' de la marca mantiene un fuerte crecimiento con un catálogo que supera ya las 700 referencias y 73 marcas disponibles procedentes de Corea del Sur.
