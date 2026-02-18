Mikaela Shiffrin arrasa en el eslalon femenino y rompe sequía olímpica de 8 años

CORTINA D'AMPEZZO, Italy (AP) — La turbulenta trayectoria olímpica de 12 años de Mikaela Shiffrin cerró el círculo cuando el miércoles conquistó el eslalon por un sideral margen de 1,50 segundos para poner fin a su larga sequía de medallas en los Juegos de Invierno

Shiffrin completó dos mangas dominantes en condiciones espléndidas, en medio de los picos escarpados de los Dolomitas, para demostrar una vez más por qué muchos consideran a la estadounidense como la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos

Fue el tercer mayor margen de victoria en un eslalon olímpico femenino, la prueba que ganó siendo una adolescente en Sochi en 2014 para establecer su condición de estrella del esquí

Doce años después, volvió a responder en su carrera favorita y las emociones afloraron en el área de meta después de que la abrazaran la campeona mundial suiza Camille Rast, que se llevó la plata, y la sueca Anna Swenn Larsson, dueña del bronce

Shiffrin, de 30 años, levantó los puños hacia el público y luego luchó por contener las lágrimas cuando se acercó a su madre y entrenadora, Eileen, para un largo abrazo al costado

Shiffrin comentó que fue “realmente difícil de entender y asimilar” su victoria

“Quizá recién hoy me di cuenta de lo que pasó en Sochi. Es una locura”, agregó

Para Shiffrin, quizá también fue una liberación de toda la presión tras no ganar una medalla olímpica desde que sumó un oro y una plata a su colección en Pyeongchang en 2018

Una pesadilla de 0 de 6 en Beijing fue seguida este año en Cortina d’Ampezzo por un undécimo puesto en el eslalon gigante y un cuarto lugar junto a Breezy Johnson en la combinada por equipos, en la que Shiffrin quedó 15 en el eslalon

Eso ya quedó en el pasado

Shiffrin colecciona un gran total de tres oros y una plata en los Juegos Olímpicos, que se suman a su récord total de victorias en la Copa del Mundo: son 108 y contando, incluidas 71 en eslalon

