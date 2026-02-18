Mikaela Shiffrin en breve

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, ganadora del eslalon femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en breve:

Apellido: Shiffrin

Nombre: Mikaela

Fecha de nacimiento: 13 de marzo de 1995 (30 años)

Lugar de nacimiento: Vail (Colorado, Estados Unidos)

Nacionalidad: estadounidense

Altura: 1,70 m

Deporte/Disciplinas: esquí alpino (descenso, supergigante, eslalon gigante, eslalon, combinada)

Palmarés:

Juegos Olímpicos: cuatro participaciones (2014, 2018, 2022 y 2026), cuatro medallas de ellas tres de oro (2014, 2018, 2026)

Eslalon: oro (2014, 2026), 4ª (2018), abandono (2022)

Gigante: oro (2018), 5ª (2014), abandono (2022), 11ª (2026)

Combinada alpina: plata (2018), abandono (2022)

Combinada por equipos: 4ª (2022, 2026)

Supergigante: 9ª (2022)

Descenso: 18ª (2022)

Mundiales: siete participaciones (2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025), 15 medallas de ellas ocho de oro

Eslalon: oro (2013, 2015, 2017, 2019), plata (2023), bronce (2021), 5ª (2025)

Gigante: oro (2023), plata (2017, 2021), bronce (2019)

Supergigante: oro (2019), plata (2023), bronce (2021)

Combinada alpina: oro (2021)

Combinada por equipos: oro (2025)

Copa del Mundo de esquí alpino: 298 pruebas disputadas, la primera el 11 de marzo de 2011 en eslalon gigante en Spindleruv Mlyn (República Checa)

108 victorias (récord), de ellas 71 en eslalon, 22 en gigante, 5 en supergigante, 5 en paralela, 4 en descenso y 1 en combinada

Primer podio el 29 de diciembre de 2011 en Lienz (Austria), 3ª en eslalon

Primera victoria el 20 de diciembre de 2012 en Are (Suecia) en eslalon

Victorias en la clasificación general (5): 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023 (líder en la clasificación actual 2025-26)

Globo del eslalon (9, récord): 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 y 2026

Globo del gigante: 2019 y 2023

Globo del supergigante: 2019