Mike Johnson quiere que Cámara de Representantes vote sobre cierre de Gobierno de EEUU el miércoles
LA NACION
WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo que le gustaría una votación sobre un acuerdo del Senado para poner fin al actual cierre del Gobierno federal tan pronto como el miércoles.
Johnson dijo el lunes que ya ha avisado a la Cámara de que todos los parlamentarios deben regresar a Washington.
"Me gustaría que estuviéramos votando sobre esto tan pronto como el miércoles, que sería lo más rápido que podríamos procesarlo, si el Senado hace su trabajo, y creo que lo aprobaremos en la Cámara y lo llevaremos al escritorio del presidente", dijo Johnson a la cadena Fox Business. (Reporte de Jasper Ward; Editado en español por Javier Leira)
