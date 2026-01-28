Mike McCarthy derrama lágrima durante su presentación como nuevo entrenador de Steelers

PITTSBURGH (AP) — Las lágrimas comenzaron a caer rápidamente. Considerando el entorno, era difícil culpar a Mike McCarthy.

Allí estaba el chico que creció apoyando a los Steelers de Pittsburgh, sentado el martes en una tarima, vestido con un traje negro y una corbata dorada, y portando un prendedor de los Steelers en la solapa.

El trabajo que McCarthy siempre quiso, pero que nunca se permitió imaginar que obtendría, finalmente es suyo.

"Pensé que al menos podría comenzar", dijo el nuevo entrenador en jefe de los Steelers, tratando sin éxito de contener sus emociones mientras miraba a una amplia franja de la familia McCarthy esparcida por las primeras filas del Estadio Acrisure.

McCarthy se recompuso y luego continuó valientemente. Sí, las vibras positivas son innegables para un hombre que admite: "Pittsburgh es mi mundo".

Sin embargo, el estratega de 62 años es muy consciente de por qué los Steelers lo contrataron para reemplazar a Mike Tomlin, quien renunció a principios de este mes después de 19 temporadas.

La elección ‘obvia’

La vitrina de trofeos dentro de las instalaciones del equipo, a sólo unos tres kilómetros del lugar donde McCarthy creció en el número 1137 de la Greenfield Avenue, ha permanecido congelada en el tiempo durante casi dos décadas y contando. La obra de McCarthy es parte de esa sequía después de que dirigió a los Packers de Green Bay, quienes ganaron el Super Bowl hace 15 años, al derrotar a los Steelers.

Ni McCarthy ni el equipo de su ciudad natal han regresado desde entonces. El reloj está corriendo.

"Es hora de traer otro campeonato a esta gran ciudad", dijo McCarthy.

Los Steelers, quienes emprendieron la búsqueda de un entrenador en jefe apenas por tercera vez desde que contrataron a Chuck Noll en 1969, entrevistaron a una amplia gama de candidatos.

Finalmente, Pittsburgh recurrió al aspirante que entiende mejor que la mayoría cómo el equipo está integrado en el ADN de la ciudad. Es un estratega que también resulta tener un anillo de Super Bowl propio y un largo historial de formar equipos capaces de competir por un título.

"No fue una decisión fácil, pero fue una decisión obvia para nosotros", dijo el presidente de los Steelers, Art Rooney II.

No está listo para retirarse

McCarthy tuvo un récord de 185-113-2 (.608) a lo largo de 18 temporadas (incluidos los playoffs) con Green Bay y Dallas. Su gestión en Dallas terminó después de una temporada plagada de lesiones que terminó 7-10 en 2024. Se tomó 2025 para reconectar con su familia, aunque el deseo de entrenar nunca se fue.

"No estoy listo para alejarme de esto", dijo McCarthy. "Tener esta oportunidad, simplemente parecía que estaba destinado a ser en muchos niveles diferentes".

Consideró “un torbellino” las 72 horas después de llegar a un acuerdo verbal con los Steelers. Y dijo estar consciente de la ardua tarea que tiene por delante mientras intenta armar un cuerpo técnico.

¿Reunión con Rodgers?

McCarthy está heredando un equipo con una defensa talentosa —aunque costosa— y una ofensiva llena de interrogantes, especialmente en la posición de mariscal de campo. El novato Will Howard y el veterano suplente Mason Rudolph son actualmente los únicos dos jugadores en la posición más importante.

Aaron Rodgers, quien pasó 13 temporadas junto a McCarthy en Green Bay, se convertirá en agente libre en marzo después de ayudar a los Steelers a ganar la División Norte de la Conferencia Americana a los 42 años. McCarthy ciertamente parece abierto a un reencuentro.

"Definitivamente", dijo McCarthy. "No veo por qué no lo harías".

Ya comenzó el trabajo de McCarthy con los Steelers, aunque el martes se tomó un momento para asimilarlo todo.

