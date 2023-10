El exvicepresidente estadounidense Mike Pence ha anunciado este s√°bado su retirada como candidato a las primarias del Partido Republicano con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

"Me ha quedado claro que no es mi momento. He decidido suspender mi campa√Īa presidencial a partir de hoy", ha declarado Pence durante su intervenci√≥n ante la Conferencia de la Coalici√≥n Jud√≠a Republicana celebrada en Las Vegas, Nevada.

"Al pueblo estadounidense le digo: no es mi momento, pero sigue siendo vuestro momento", ha a√Īadido, seg√ļn recoge el diario estadounidense 'The Hill'.

La salida de Pence deja un poco m√°s di√°fano el camino a quien fuera su compa√Īero de f√≥rmula, Donald Trump, despu√©s de una campa√Īa iniciada en junio con la promesa de "un liderazgo diferente" tras criticar abiertamente a Trump.

Pence fue clave para la certificaci√≥n de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue elegido Joe Biden a pesar de las denuncias de fraude planteadas por Trump. Tras ello lanz√≥ una campa√Īa amparada en las ideas m√°s conservadoras del partido en contraste con otros discursos como los de Trump o Ron DeSantis.

En cualquier caso siempre ha estado por detrás en encuestas y recaudación de otros líderes como los propios Trump y DeSantis o Nikki Haley.