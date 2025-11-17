Mike Pompeo será asesor de empresa militar ucraniana que enfrenta escrutinio

El exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se sumó al consejo asesor de la principal empresa de defensa de Ucrania, conocida por sus drones de largo alcance capaces de atacar blancos en el interior de Rusia, en medio de una investigación por corrupción.

En un intento por mejorar su reputación internacional, Fire Point está estableciendo una nueva fábrica en Dinamarca y sumando a su plantilla a destacados personajes de la industria. También desea expandir sus operaciones para producir misiles de crucero probados en combate, y tiene planes en los que aspira a más que duplicar su capacidad actual.

Sin embargo, el escrutinio público sigue siendo intenso durante una investigación en curso por corrupción. Los ejecutivos de Fire Point insisten en que no tienen nada que ocultar y están operando bajo estrictos protocolos de ley marcial, e incluso encargaron una auditoría independiente para apaciguar a los investigadores. Sin embargo, los críticos cuestionan los orígenes opacos de la empresa y el monopolio de sus contratos con el Ministerio de Defensa, y señalan presuntos vínculos con Tymur Mindich, quien solía estar asociado con el presidente Volodymyr Zelenskyy y está implicado en un escándalo de corrupción.

“En general, es bueno que estén trabajando en esto”, declaró Iryna Terekh, directora de tecnología de Fire Point. "Como empresa, respaldamos completamente el hecho de que esta investigación esté ocurriendo".

Terekh indicó que Fire Point le ha encargado a una destacada firma internacional que realice una auditoría independiente de sus precios y producción para apaciguar las preocupaciones. La investigación por parte de organizaciones anticorrupción, iniciada hace un año, aún está en curso, señaló. “Esperaremos a que lleguen los resultados”, agregó.

The Associated Press tuvo acceso exclusivo a una fábrica en Ucrania donde se ensambla su misil de crucero, llamado Flamingo o FP-5. Se otorgó acceso a la AP con la condición de que no nombrara la ubicación exacta, debido al riesgo de ataques rusos.

