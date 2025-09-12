Mike Powell es suspendido por “seguridad” y no podrá ir al Mundial de Tokio

La leyenda estadounidense Mike Powell, plusmarquista mundial del salto largo desde hace 34 años, fue suspendido por motivos de "seguridad" y no podrá estar presente en el Mundial de atletismo que comienza el sábado en Tokio, indicó la Unidad de Integridad del Atletismo (UIA) este viernes.

Powell fue precisamente la sensación en el anterior Mundial disputado en la capital japonesa, el de 1991, donde destronó a Carl Lewis en el salto largo.

La UIA, una instancia más acostumbrada a anunciar suspensiones de atletas por dopaje, anunció el veto "por una duración indeterminada por motivos de seguridad", pero sin precisar las razones concretas que llevan a esta medida.

Lo que sí precisa la UIA es que la suspensión incluye no tener acceso "a todas las actividades ligadas a World Athletics, así que no tendrá acreditación ni acceso a los eventos y competiciones".

Tampoco podrá acceder a las federaciones nacionales ni ser invitado a actos que tengan alguna relación con World Athletics, precisó la UIA.

Mike Powell es considerado una leyenda del atletismo desde que batió el récord del mundo de salto largo con 8,95 metros, al término de un concurso apasionante en el Mundial de Tokio 1991.

Con 61 años actualmente, Powell ejerce de entrenador en una universidad estadounidense y hasta ahora era una presencia frecuente en las grandes competiciones de atletismo.

