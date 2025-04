Mikel Merino, el insospechado goleador que amenaza al Real Madrid en Champions

Nada hacía indicar hace unas semanas que el Real Madrid tendría como principal amenaza del Arsenal a Mikel Merino, el mediocentro internacional español reconvertido en '9' ante las bajas en ataque del equipo londinense.

El exjugador de la Real Sociedad ha experimentado una metamorfosis hasta convertirse ya en el segundo goleador del Arsenal esta temporada en la Premier League.

Las lesiones de Gabriel Jesus, Kai Havertz y Bukayo Saka -ya recuperado- y la poca confianza que demuestra en Raheem Sterling, llevaron al técnico 'gunner' Mikel Arteta a probar con Merino como hombre más adelantado, acompañado en las últimas semanas por el brasileño Gabriel Martinelli y el joven Ethan Mwaneri (18 años) en las bandas.

- Siete goles con el Arsenal -

Y el jugador navarro de 28 años, una navaja suiza para Arteta, que lo ha hecho jugar en siete posiciones diferentes desde que llegara al Emirates el pasado verano boreal, ha respondido con creces a su entrenador.

El '23' suma ya siete goles esta temporada con el Arsenal, seis de ellos en la Premier League (superando ya su mejor marca en un campeonato) y el otro en Champions, en la goleada al PSV en la ida de los octavos de final (7-1).

Su impacto goleador ha sido especialmente destacado en las últimas semanas, a medida que Arteta fue perdiendo efectivos ofensivos. A mediados de febrero, entrando desde el banquillo, logró los dos goles para dar la victoria frente al Leicester en el tramo final (2-0). Y en los dos últimos partidos, logró los tantos que supusieron los triunfos contra Chelsea (1-0) y Fulham (2-1).

Ésta es la otra característica del 'killer' Merino: sus goles suponen puntos y victorias para su equipo, ya que salvo en la goleada europea al PSV, siempre que ha marcado ha resultado decisivo.

- "Me estoy adaptando al puesto" -

"Me estoy adaptando al puesto de delantero y si algo he sido siempre es un luchador. Me gusta el contacto, nunca me doy por vencido", declaró recientemente en una entrevista al diario The Guardian, al ser preguntado por su pelea contra los defensas de la Premier.

Y no solo con el Arsenal. Merino cuenta ya con 31 partidos con España, en los que ha conseguido dos goles: el primero fue el pasado verano boreal, para derrotas a Alemania y clasificar a la Roja para la final (que acabaría ganando a Inglaterra) y más recientemente anotó en Róterdam el gol que sirvió a la selección española para empatar 2-2 en el descuento contra Países Bajos.

Y en la vuelta, en Valencia, fue el encargado de lanzar el primer penal de la Roja en la tanda decisiva, que por supuesto anotó, abriendo el camino a la clasificación para la Final 4.

"Lo más increíble de todo es que nunca antes había jugado como delantero", destacó Arteta tras la victoria contra el Chelsea. "Estamos en una situación de urgencia y la manera cómo lo aborda Merino es fantástica. Quiere aprender siempre y aunque es muy crítico consigo mismo, la realidad es que nos está ganando partidos", añadió.

Alto (1,89 m) y muy potente, Merino es una pesadilla para cualquier defensa, tanto por su juego aéreo como por su potente disparo.

- "¡Menudo jugador es!" -

El internacional español ha recibido incluso la bendición de una de las leyendas del Arsenal, Ian Whrigt: "Al principio nos preguntamos: ¿Quién va a salir del banquillo y hacer algo? No pensamos en Mikel Merino, aunque se mencionó su nombre como uno de los falsos nueves. Entró y, obviamente, demostró su valía. Estoy encantado por él y por los chicos. Necesitábamos que Mikel diera un paso al frente y lo hizo de manera brillante. ¡Menudo jugador es el español!".

El Real Madrid está avisado. Hay un nuevo 'killer' por los campos europeos.

