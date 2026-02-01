Mikel Merino estará de baja varios meses por una operación en el pie derecho

El internacional español de Arsenal Mikel Merino, lesionado contra el Manchester United el pasado fin de semana, va a ser operado para tratar "una lesión ósea en el pie derecho", indicó este domingo el actual líder de la Premier League en un comunicado.

El jugador de 29 años se lesionó al final del partido entre Arsenal y Manchester United (derrota por 3-2) el 25 de enero.

"Exámenes posteriores y opiniones de especialistas han confirmado que Mikel Merino sufre una lesión ósea en el pie derecho", precisa el club londinense.

Pieza esencial en el sistema de los Gunners, con los que ha disputado 24 partidos esta temporada y ha anotado cuatro goles y repartido tres asistencias, su lesión se considera grave y debería mantenerlo alejado de los terrenos de juego hasta el final de la temporada.

"Mikel se someterá a una operación en los próximos días y, a continuación, iniciará su programa de recuperación y rehabilitación. Se espera que Mikel esté indisponible durante un largo periodo, con el objetivo de volver a los entrenamientos completos antes de que acabe la temporada", añade.

El Arsenal lidera el campeonato inglés con 53 puntos, por delante del Manchester City (47 pts) tras 24 jornadas disputadas.

El club entrenado por el español Mikel Arteta también acaba de terminar primero en la Liga de Campeones, que dominó con un pleno de ocho victorias en otros tantos partidos.

Mikel Merino es una pieza importante en la selección española, con la que ganó la Eurocopa en 2024, y su presencia en el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio) queda comprometida por esta lesión.