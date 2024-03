El futbolista español Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, destacó este martes las "cosas muy buenas" qué tanto él como sus compañeros han hecho "durante toda la eliminatoria" de octavos de final ante el Paris Saint-Germain, pese a caer en la ida (2-0) y en la vuelta (1-2) para quedarse fuera de la competición.

"Creo que también merecíamos el gol. Hemos hecho cosas muy buenas durante toda la eliminatoria, hemos rondado siempre la portería rival, a pesar de que ellos son un equipo que te quitan mucho tiempo y que te obligan a golpear en largo", declaró a Movistar Plus+ desde el Reale Arena.

"El propio árbitro me ha preguntado: '¿Quieres que añadamos más o no? Y le he dicho que aquí siempre queremos jugar más, por esta afición y por estos ánimos que nos están dando. Merecíamos un gol y, aunque sea, hemos metido uno", añadió Merino, baluarte de la Real Sociedad.

"Por un lado, decepcionados obviamente por no haber conseguido pasar. Sabíamos que era una eliminatoria muy difícil, confiábamos en que podíamos competir. Creo que hemos competido, pero contra un rival de esta entidad y con un jugador como Mbappé, que cada vez que coge un balón en tres cuartos y una transición es casi gol", describió.

En este sentido, admitió la superioridad del PSG. "Han sido mejores, han sido determinantes, y dolidos por eso. Pero por otro lado, también muy felices por ver la ilusión que emana desde la grada, en todo por cómo nos apoyan y cómo nos siguen hasta el final, y espero que este club vuelva dentro de poco a vivir noches como esta", deseó Merino.

"En Champions, cualquier rival es difícil. Habiéndonos clasificado en el Bombo 1, nos tocó el rival más fuerte yo creo de todos los que habían en el Bombo 2. Muchas veces es la suerte de los sorteos, a veces te favorece y a veces te va en contra. Nosotros muchas veces no miramos al rival, sino que nos miramos a nosotros mismos", comentó.

"Hoy no hemos estado perfectos, necesitábamos un partido perfecto para ganar y ellos son muy buenos; en cuanto te desajustas, no haces bien la presión en cuanto a los hombres libres y en transiciones son muy buenos, así que ahí nos han castigado", relató Merino.

Además, el centrocampista enfocó en LaLiga EA Sports su siguiente objetivo. "Toca volver a ilusionarse con la Liga. Sí que es verdad que nos ilusionan todos los partidos, pero en una temporada tan larga, con tantos encuentros, con Champions, con Copa... Pues mentalmente se hace muy duro jugar tantos tantos partidos y llegar al nivel de adrenalina o de emoción en todos los partidos por igual", dijo al respecto.

"Ahora no nos queda más que la Liga, tenemos que pelear por entrar en Europa otra vez. Sería un hito histórico dentro de este club, creo que nunca ha conseguido entrar cinco temporadas consecutivas en Europa. Y estamos ilusionados, estamos con muchas ganas de intentar conseguirlo y a por ello vamos", concluyó Merino.