Mikel San José se retira a los 33 años

El futbolista español Mikel San José, exjugador del Athletic Club y que la pasada temporada militó en la SD Amorebieta de LaLiga SmartBank, ha anunciado su retirada deportiva a los 33 años, asegurando que su cuerpo "no soporta más el nivel profesional".

"Es muy difícil decirle adiós a lo que has querido tanto, pero mi cuerpo no soporta más el nivel profesional. Es muy importante cuidar de uno mismo y eso es lo que me toca ahora", señaló en un emotivo vídeo, en el que se ven las camisetas de los equipos en los que ha militado, publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El navarro, jugador del Athletic Club durante once temporadas (2009-20) y autor del primer gol del equipo bilbaíno en el nuevo San Mamés, destacó todo lo que el fútbol le ha dado a lo largo de estos años. "Desde pequeño, el fútbol ha sido mi vida, de los sueños de aquel niño de seis años que jugaba en la Txantrea a la persona que soy hoy. Me ha exigido mucho, pero también me lo ha dado todo", subrayó.

"Echando la vista atrás, no borraría los momentos amargos, pues estos me han hecho disfrutar más que los dulces. El fútbol me sacó muy joven de casa, apartándome de todo lo conocido, pero a cambio me dio una nueva familia. Nunca he caminado solo", añadió.

San José se incorporó a los 16 años a la cantera del Athletic Club, antes de iniciar su aventura en el Liverpool inglés (2007-09). Regresó en 2009 a Bilbao, donde jugó 397 partidos, anotó 37 goles y levantó la Supercopa de España de 2015.

En 2020 se marchó al Birmingham y en la campaña 2021-22 militó en Segunda con el Amorebieta. "Con estas palabras solo quiero despedirme y agradecer a todos los que habéis hecho este camino conmigo. Con ilusión para lo que venga, sin renunciar a soñar. Gracias de corazón", concluyó.