Miki Esparbé y María Rodríguez protagonizan 'Frontera': "La película no va de romper leyes, sino de defender derechos"

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La película 'Frontera' llega este viernes a los cines, protagonizada por un matrimonio republicano que, tras la Guerra Civil, consiguió empleo en el puesto transfronterizo con Francia, utilizado por los judíos para intentar huir de los nazis. Esta pareja es interpretada por Miki Esparbé y María Rodríguez Soto, quienes han coincidido en señalar a Europa Press que esta historia "no va de romper leyes, sino de defender derechos".

Tras su paso por la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, la película narra la historia real de un matrimonio que renunció a sus ideales republicanos para sobrevivir a la guerra. "Esta familia se enfrenta a un dilema, entre la eterna promesa de proteger a los suyos y la lucha por sus valores y su naturaleza", ha afirmado Esparbé, que interpreta al personaje de Manel.

Al respecto, el actor ha confesado que esta tensión que se recrea dentro de la película le "encanta" porque cree que "es muy fiel a cómo se podían sentir dos personas que han dado un 'volantazo' a sus vidas en esa época" y, sin embargo, "se vuelven a meter en el barro cuando ven una injusticia delante".

Para Rodríguez (que actúa como Mercé), en su caso, la motivación está unida a "la culpa, que también va unida al miedo, a la inseguridad, a los sueños que ya no están", mientras que para Esparbé "la empatía ha sido el motor". "Los judíos buscando refugio no hacen nada que no hubieran hecho Manel y Mercé hace cuatro días", relata.

Con la historia de estos personajes, Rodríguez espera transmitir "un mensaje de esperanza que llama a trabajar en colectivo" pues, a su juicio, el mundo actual "nos hace pasivos y nos individualiza mucho y para salir de eso necesitamos de hermandad y colaboración" para que, de la misma forma que sucede en la película, "el pueblo salve al pueblo".

REFLEXIÓN DE LAS AUDIENCIAS

En este sentido, la directora del largometraje, Judith Colell, ha asegurado a Europa Press que quiere que "las audiencias reflexionen, se den cuenta de lo que está ocurriendo hoy también y que empaticen".

"Da igual en qué bando estés o las ideas políticas" porque, como ha alertado, "en cualquier momento se puede dar 'la vuelta la tortilla' y puedes ser uno el que tenga que abandonar el país".

Por ello, ha señalado que los personajes del film "no son blanco y negro, sino que hay muchos matices, todos tienen sus motivaciones para estar en el momento y en el punto que están". "Todos tienen heridas abiertas", ya sean "buenos" o "malos", como el alcalde Ovidi (interpretado por Jordi Sánchez) o el Guardia Civil franquista José Antonio (interpretado por Asier Etxeandia).

En el caso de José Antonio, es un oficial encargado de patrullar las fronteras pero que aprovecha su cargo para pasar mercancía y vender al estraperlo. A juicio de Etxeandia, su personaje "está salvando a su familia, se está 'mojando' para que no le vuelva a pasar el mismo horror".

Al respecto, Sánchez ha añadido que "los hijos de los personajes son los que motivan las decisiones de sus padres", lo que es simbólico porque "son el futuro y son los únicos que no están tristes, sino que son esperanza".

En este punto, la directora ha hecho alusión a la curiosidad de la hija de Juliana, vecina de la familia protagonista, que crea tantos problemas como soluciones. "Las mujeres en general toman muchas decisiones y resuelven muchos conflictos de la historia", ha destacado, para añadir que la película también ha pretendido contar estas tensiones desde el punto de vista femenino.

Este "thriller histórico", como lo ha calificado, fue grabado en la comarca de Pallrs Jussá (Lérida) y en alrededores de Barcelona. Aunque el idioma original de la película es el catalán, también tiene escenas en castellano y alemán.