Miki Oca: "Tengo mucha suerte"

El seleccionador nacional femenino de waterpolo, Miki Oca, reconoció su "mucha suerte" por tener en su palmarés dos medallas de oro olímpicas, una como jugador y la de este sábado en Paris 2024 como entrenador, conquistado gracias a contar con "un grupo que tiene unas jugadoras excelentes, comprometidas, con ganas y muy buenas competidoras".

"Tengo mucha suerte, lo estoy diciendo en serio, de verdad, lo digo completamente en serio. Tuve mucha suerte como jugador y estar en un grupo de jugadores con muchísimo talento y de tener un gran entrenador y ahora tengo muchísima suerte de estar en un grupo que tiene unas jugadoras excelentes, comprometidas, con ganas y muy buenas competidoras", señaló Oca a los medios tras ganar el oro.

El técnico dejó claro que no tiene "ningún don ni nada". "Soy un entrenador normal, trabajamos y las chicas tienen mucha calidad y mucho talento y sobre todo mucho trabajo y mucho compromiso", añadió, advirtiendo que no veía un gran cambio en estos Juegos. "Esto es alta competición, a veces te falta muy 'poquito' y ese 'poquito' sale en otra competición", añadió.

"Yo creo que este grupo lleva en un nivel muy alto mucho tiempo, entonces no sé si ha cambiado algo, pero lo que sí que ha cambiado es que somos oro olímpico y nunca lo habíamos sido. Creo que hemos estado en muy buen nivel todo el torneo y hemos ganado a Estados Unidos en el partido de grupo, a Holanda en semifinales, pero en la alta competición los resultados a veces van gol arriba, gol abajo", remarcó.

De la final, cree que mantuvieron "un muy buen nivel de juego desde el principio hasta el final". "Ellas también, que son un equipo que ha demostrado ser muy potente. Poco a poco hemos conseguido ponernos delante y a partir de ahí hemos observado esa ventaja siempre de uno o dos goles arriba y en el último periodo hemos abierto un hueco más grande que nos ha dado cierta tranquilidad hasta el final", detalló.

Sobre la guardameta Martina Terré, clave en la final, indicó que "es joven", pero que ya llevaba "varios torneos que lo viene haciendo muy bien". "Tenemos mucha suerte porque tenemos una portería muy bien protegida tanto por Martina como por Laura (Ester). Martina es la que está teniendo más minutos últimamente pero, las dos nos dan mucha seguridad atrás", declaró.

El madrileño también confesó que "no" se acordaba prácticamente de su oro como jugador en Atlanta'96. "De este, estoy absolutamente feliz", zanjó, al tiempo que admitió que no sabe "lo que significa este oro". "No tengo ni idea. Lo tenemos, estamos muy contentos y es el fruto al trabajo de todo el grupo, incluso de algunas que no han podido estar aquí, pero que también han formado parte del equipo, pero no sé lo que significa", prosiguió Oca, que no cree que este triunfo "ni es el final ni es el principio" sino que es "un paso" que han dado.

Para el seleccionador, esta selección ha ido "trabajando y creciendo" desde su llegada en 2010. "Eran chicas muy jóvenes y con poca experiencia, y la han ido cogiendo, mezclado con algunas veteranas que ya la tenían y que ya estaban consagradas en el circuito internacional y poco a poco han ido cogiendo el tranquillo a lo que es la gran competición y ahí están", apuntó.

"Hay jugadoras veteranas que tienen mucho talento y que llevan tiempo compitiendo y hay chicas jóvenes que han venido creciendo muy bien, que también han demostrado en sus categorías inferiores y ahora ya en el equipo nacional absoluto que son buenas competidoras. Es un grupo que funciona, que está muy unido", remarcó.

Por ello, aseguró estar "contento por el equipo". "Todas trabajan y aportan. Algunas llevaban más tiempo esperando y evidentemente me alegro muchísimo por las que han estado años que llevan buscando esta medalla, claro que sí. Pero también por las jóvenes que han venido y llevan tiempo entregándose a tope en el trabajo del equipo y en construir todo esto. Las vengo escuchando desde toda la preparación que ellas venían a por el oro y ahí lo tienen, se lo han llevado", concluyó.

Europa Press