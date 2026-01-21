Milan: Cardinale visitó al plantel

Cardinale conversó con Allegri y saludó al mediocampista croata Luka Modric y al delantero estadounidense Christian Pulisic antes del entrenamiento que el plantel del Milan realizó de cara a la visita del domingo 25 a Roma por la fecha 22 de la Serie A.

El empresario, que también saludó al resto del plantel antes de dirigirse a Casa Milan, intercambió unas palabras en el centro deportivo de Milanello con el director ejecutivo Giorgio Furlani, con el director deportivo, el albanés Igli Tare, y con el sueco Zlatan Ibrahimovic, asesor de RedBird, la empresa dueña del club.

Cardinale, que presenció un partido en San Siro por última vez en septiembre de 2024, expresó su satisfacción por la temporada del Milan, que marcha en el segundo puesto de la Serie A con 46 puntos, tres menos que el líder Inter y cuatro más que Roma, que escolta al Napoli (43).

En tanto, Cardinale pretende refinanciar para marzo la deuda de 489 millones de euros con el fondo estadounidense Elliott (vencerá en 2028), mediante un acuerdo con otra firma de inversión.

Esto separará definitivamente a RedBird de Elliott, aunque queda por ver qué implicaciones tendrá para los ejecutivos, especialmente para Furlani, quien anteriormente fue responsable de la cartera del fondo antes de convertirse en director ejecutivo tras el arribo de la empresa de Cardinale.

Otro asunto clave es finalizar el proyecto del nuevo estadio San Siro, fundamental para los intereses de RedBird. (ANSA).