Milán-Cortina 2024: La antorcha subió al Monte Rosa

Por iniciativa de los guías alpinos, la antorcha fue llevada al refugio Margherita, a 4.554 metros de altitud, en Punta Gnifetti, en el macizo del Monte Rosa, lo cual representa el punto más alto alcanzado por el fuego olímpico en su camino a Milán.

Los portadores de la antorcha fueron guías de montaña de Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga y Zermatt, quienes llevaron la llama al refugio de montaña más alto de Europa y luego descendieron del glaciar Lys al Passo dei Salati, donde se les unieron instructores de esquí para regresar en grupo al pueblo de Gressoney-La-Trinité.

"Fue un momento emotivo recibir la antorcha olímpica en nuestra región y hoy llevarla a nuestras montañas, en una iniciativa para reunirnos y compartir con las comunidades de Alagna, Macugnaga y Zermatt, demostrando cómo las cumbres son lugares de unidad para nosotros", declaró el consejero regional de deportes, Giulio Grosjacques.

"El deporte es, ante todo, un vehículo para valores fundamentales: inclusión, respeto por la diversidad, juego limpio y sentido de comunidad. Los deportes de invierno, en particular, siempre han estado estrechamente vinculados a nuestro amor por las montañas y una oportunidad para encuentros y amistades", completó Grosjacques. (ANSA).