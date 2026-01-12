Milán-Cortina 2025: ensayo para Italia en hockey sobre hielo

El torneo, previsto del lunes 26 al sábado 31, será dedicado a la memoria de Andrea "Ciaz" Chiarotti, histórico capitán de la selección italiana, fundador y figura icónica del movimiento.

Japón, República Checa y Eslovaquia, rivales de la "azzurra" en el grupo de Milán-Cortina 2026, completarán la lista de participantes del torneo que será organizado por Sportdipiú en colaboración con la Federación Paralímpica Italiana (FISG) y con el apoyo de la región Piemonte, la ciudad de Turín, la municipalidad, el Comité Olímpico (CONI) y el Paralímpico de Italia (CIP) y del Inail.

"Para nosotros, será una prueba final con partidos de alto nivel, y tengo mucha curiosidad por ver cómo reacciona el equipo. Los chicos lo están haciendo bien y están entrenando duro", afirmó el DT de Italia, Mirko Bianchi.

A su vez, Silvia Bruno, presidenta del Comité Paralímpico de Piemonte, subrayó que el torneo ofrecerá un momento de gran destreza técnica y espectáculo, pero también de inclusión y promoción de este deporte.

"No es fácil encontrar nuevos jugadores y esperamos, con eventos como éste, introducir a los jóvenes a este deporte porque es una competición sana, y quienes lo prueban no quieren parar", explicó Bruno.

"Les invitamos a participar masivamente y a dejarse inspirar por la energía y la determinación de estos extraordinarios atletas: su ejemplo demuestra cómo el deporte puede realmente derribar todas las barreras", declaró luego el concejal de Deportes Domenico Carretta.

En tanto, el vicealcalde Jacopo Suppo confirmó el apoyo y la atención de la organización al movimiento deportivo paralímpico, "porque el derecho a participar en el deporte debe garantizarse a todos los ciudadanos".

El socio estratégico del torneo será la "Consulta para Personas en Dificultades", que también estará presente con la mascota oficial del evento, "Cipidillo", el grillo parlante y mensajero universal de la inclusión. (ANSA).