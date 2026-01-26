Milán-Cortina 2026: Abdon Pamich denuncia "abandono" en Vicenza

"Nadie ha olvidado a Abdon Pamich, un campeón olímpico de extraordinario valor deportivo y humano, que merece pleno respeto y gratitud por su contribución a la historia del deporte italiano", se lee en un comunicado emitido por la Fundación Milán-Cortina 2026.

La nota del comité organizador especifica que a Pamich, como a todos los portadores de la antorcha, se le ofreció regularmente un servicio de transporte de regreso al punto de recogida, pero que, sin embargo, decidió voluntariamente no subir al autobús y prefirió continuar a pie.

La Fundación Milán-Cortina 2026 también aclaró que "no se previó la participación de Pamich en la celebración de la ciudad, ya que este momento está reservado exclusivamente para el último portador de la antorcha, encargado de encender el pebetero".

La nota agrega que desde el punto de vista organizativo, el apoyo incluye el traslado de los portadores de la antorcha desde el punto de recogida hasta el punto de entrega y, al final del recorrido, su regreso al punto de recogida.

"Como suele ocurrir, los portadores de la antorcha pueden decidir asistir a la celebración de la ciudad por su cuenta, completa el comunicado emitido luego que el diario Il Giornale de Vicenza publicó que Pamich fue abandonado en medio de la calle a los 92 años además de haber sido omitido en la ceremonia final de Vicenza.

El reporte recuerda que el episodio ocurrido a Pamich, ganador de una medalla de oro en la prueba de marcha de Tokio 1964, fue propuesto como portador de la antorcha en Vicenza por iniciativa de Dario Zaccariotto, hijo de exiliados istrianos, quien recibió la antorcha de manos del ex atleta.

Según su relato, tras el intercambio, la procesión de los portadores de la antorcha continuó hacia la Piazza dei Signori, pero Pamich, ganador de un total de 5 medallas olímpicas y campeón europeo e italiano de marcha, se quedó atrás, sin ayuda.

Lo acompañaban en un auto representantes de la Asociación Nacional de Venezia Giulia y Dalmacia, entre ellos la presidenta de Vicenza, Maria Cristina Sponza, quien posteriormente protestó por el incidente en Facebook.

Pamich llegó a la plaza después de la ceremonia, sin ser mencionado, en el escenario cercano a la Basílica Palladiana.

Para Zaccariotto, "fue una oportunidad perdida" y consideró que "en cualquier caso, a pesar de la desorganización, hubo muchas muestras de cariño y reconocimiento, con muchos padres y abuelos con sus hijos que quisieron posar para una foto con él".

El concejal de Grandes Eventos, Leone Zilio, recordó que "había un minibús para que los portadores de la antorcha pudieran ir a la plaza, pero Pamich se quedó en la calle y llegó tarde a la ceremonia".

"Lo sentimos, pero no es culpa nuestra; incluso enviamos un correo electrónico con nuestras quejas a la fundación", aseguró Zilio. (ANSA).