Milán-Cortina 2026: Abodi apoya actuación de Ghali en ceremonia inaugural

"Me preguntaron sobre Ghali, y es evidente que no hay censura.

Ghali forma parte de un elenco de artistas cualificados, y no hubo ningún problema con su inclusión", aseguró Abodi en una audiencia ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

"Fue una decisión libre de los organizadores de la Fundación Milán-Cortina. Dije algo diferente: considerando la sensibilidad del Día de la Memoria del Holocausto, resalté lo inapropiado de expresar una postura en ese contexto y en un escenario donde no se tienen en cuenta las opiniones políticas de todos, ya que la ceremonia inaugural refleja los valores olímpicos", explicó el funcionario.

"Sería inapropiado que, en ese escenario y en un momento tan divisivo, se plantearan posturas, incluso legítimas, que en ese contexto entraran en conflicto con el espíritu olímpico, que es de comunión", agregó el ministro de Deportes y Juventud de Italia.

"Hay situaciones dolorosas que corren el riesgo de convertirse, en ese escenario global, en motivo de exacerbación del conflicto. Esto es lo que dije. La cuestión es si se debe abrir un debate o si se entiende que no se pretendía decir 'no canten'", argumentó Abodi.

"Expresé respeto por todos, pero estoy seguro de que en ese escenario los artistas interpretarán las canciones acordadas, y espero que esto aclare mis ideas. Lo que se transmitirá a nivel mundial no es el concierto de una serie de artistas, sino la ceremonia inaugural con todo su significado", concluyó Abodi.

Roberto Jarach, presidente del Memorial de la Shoah, avaló ayer la presencia de Ghali en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 luego de la polémica desatada por el cantante por su postura propalestina y por denunciar desde el recinto del Festival de Música de San Remo el "genocidio" en curso en Gaza.

"Estoy a favor de la libertad de expresión, así que no me preocupa que Ghali venga a expresar sus ideas", declaró Jarach sobre la presencia de Ghali en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, que fue calificada el pasado lunes 26 por fuentes de la Liga como "desconcertante" y "repugnante".

"Es realmente increíble encontrar a alguien que odia a Israel y a la centroderecha, ya objeto de escenas vergonzosas y vulgares, en la ceremonia inaugural. Italia y los Juegos merecen un artista, no un fanático pro-PAL", completaron las fuentes de la Liga.

En la vereda opuesta se ubicó Irene Manzi, líder del grupo del Partido Demócrata en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y quien respaldó a Ghali asegurando que los ataques contra el cantante "son completamente inaceptables".

"Por un lado, el ministro (de Deportes y Juventud, Andrea) Abodi, que exige censura preventiva; por otro, la Liga, que lo ataca con insultos indecibles. El arte es libre y no puede ser explotado por motivos políticos o ideológicos", aseveró Manzi.

"El ministro de Cultura (Alessandro) Giuli debería actuar: debería sentir la responsabilidad de intervenir y distanciarse de estas reacciones. Ghali merece respeto por la valiosa labor artística y cultural que realiza: cualquier forma de intimidación contra un artista es inaceptable en un país civilizado", subrayó Manzi.

La líder del grupo del PD en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados volvió a hablar sobre el tema y aseguró que "nosotros también nos preguntamos qué está pasando, porque cuando los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina involucran a un artista italiano, todos deberíamos estar encantados".

"En cambio, presenciamos polémicas descontroladas y ofensivas por parte de algunos partidos mayoritarios", cuestionó Manzi al comentar en las redes sociales del PD las tensiones en torno a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales 2026.

"Se trata de una controversia absurda y desacertada que huele a censura preventiva, a pesar de respetar plenamente las normas que rigen la organización de los Juegos Olímpicos. Lo que atemoriza al gobierno de (la premier Giorgia) Meloni es quizás la libertad de los artistas y pensadores, la capacidad de expresar sus opiniones incluso en relación con el poder", subrayó Manzi.

"Lo hemos visto en el pasado con otras figuras de la cultura y el espectáculo: no se trata de mayoría ni de oposición, sino de libertad de expresión", recordó.

"Los Juegos Olímpicos nacieron como un momento de suspensión del conflicto. En un contexto global marcado por guerras y tensiones, sería más útil relanzar el mensaje universal de los Juegos en lugar de alimentar controversias provinciales y de bajo nivel", completó Manzi. (ANSA).