Milán-Cortina 2026: Abodi confía en Piantedosi sobre seguridad en Juegos Invernales

"No haré comentarios", respondió Abodi al ser consultado sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante Milán-Cortina 2026, en la que coordinarán su actividad con las fuerzas del orden de Italia.

"Lo dejo en manos de mis colegas, quienes están autorizados a proporcionar cierta información", añadió Abodi durante la presentación de la Copa de las Regiones Italianas.

"Me interesa la seguridad en el sentido más amplio del término, porque estamos hablando de 22.000 kilómetros cuadrados de los Juegos Olímpicos, un perímetro que requiere un modelo de seguridad. Si se limita a la discusión sobre la ICE, significa que no entendemos de qué estamos hablando", consideró el ministro de Deportes y Juventud.

"El modelo de seguridad gestionado por el ministerio del Interior, empezando por mi colega (Matteo) Piantedosi, debe garantizar, independientemente de los actores, la vigilancia de la seguridad", completó Abodi.

Piantedosi refirió ayer que la interacción entre el ICE y los 6.000 hombres dispuestos por las autoridades de Italia se llevará a cabo dentro de una sala operativa que será instalada en el Consulado de Milán.

El ministro del Interior italiano también contó que la ICE brindará apoyo, exclusivamente para la protección de atletas y delegaciones estadounidenses, incluyendo la consulta de bases de datos, unidades de la agencia federal que sufre escrutinio tras el asesinato de Alex Pretti y de Renee Good en Minneapolis durante las protestas contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

La presencia de agentes del ICE en Italia generó controversia entre la oposición, lo que llevó al gobierno a abordar el caso en una sesión informativa — a cargo de Piantedosi — prevista el miércoles 4 de febrero ante la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el canciller Antonio Tajani intentó calmar la tensión al respecto: "No es que vengan las SS", en alusión a la "Schutzstaffel", la organización paramilitar, policial, política, penitenciaria y de seguridad de la Alemania nazi.

"La ICE no es bienvenida en Italia: dado que el gobierno no se atreve a decírselo a Trump, intentaremos transmitirle este mensaje con un flash mob que celebraremos mañana, jueves 29 de enero, frente a la embajada de Estados Unidos en Via Veneto", adelantaron en redes sociales el secretario de +Europa, Riccardo Magi, y la subsecretaria de +E, Antonella Soldo.

"Los Juegos de Milán-Cortina no pueden ser un desfile para los matones de Trump", agregaron Magi y Soldo sobre la iniciativa, impulsada por +Europa y que ya cuenta con la adhesión de Possibile, el Partido Socialista Italiano, Volt Europa, Gaynet, la Federación de Jóvenes Socialistas y otros grupos cívicos y políticos.

"La movilización —según un comunicado— está abierta a personas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales y fuerzas políticas que consideren intolerable la presencia de la ICE en Italia y en Milán-Cortina 2026.

"Estamos en un momento excelente. El ministerio, las prefecturas y la jefatura de policía están trabajando para identificar cualquier posible problema y están respondiendo a todo.

Mantenemos la más absoluta tranquilidad", aseguró en tanto el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, durante una gira por el interior de Ardesio, en la provincia de Bérgamo, sobre la seguridad en Milán-Cortina 2026. (ANSA).