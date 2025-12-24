Milán-Cortina 2026: Abodi impulsa tregua olímpica tras los Juegos Invernales

"El mensaje está ahí, y esperamos que llegue a su destino. La ONU lo respaldó unánimemente, y el deporte es una contribución formidable", afirmó Abodi en diálogo con la emisora RTL 102.5 sobre la esperanza de una tregua olímpica durante Milán-Cortina 2026.

"Rusia no ha aceptado la paz, ni siquiera el día de Navidad. La humanidad está en un punto bajo, pero la tregua olímpica no es sólo una tradición, es un objetivo que intentamos alcanzar durante los Juegos y después", enfatizó el funcionario.

Asimismo, Abodi enfatizó que todos, desde los atletas hasta los organizadores, están "listos para ofrecer un espectáculo maravilloso y poner a Italia en el centro del mundo" durante Milán-Cortina 2026.

El ministro de Deportes y Juventud de Italia aseguró además que la obra de infraestructura para los Juegos Olímpicos Invernales "está terminada", aunque aclaró que "estamos trabajando en los detalles, que son igualmente importantes".

"Estaremos completamente listos para el inicio. Ha sido un proceso complejo, éstos son los Juegos Olímpicos con el mayor perímetro de la historia. Hemos construido nuevas instalaciones, reconstruido la pista de bobsleigh, y verán lo que esta maquinaria organizativa ha logrado en tan poco tiempo", destacó Abodi.

Por último, Abodi reflexionó sobre la importancia de los preparativos para Milán-Cortina 2026, comenzando con la ceremonia en el Palacio Quirinal en la que el presidente Sergio Mattarella entregó el pasado lunes 22 la bandera italiana a los seis elegidos para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos.

"Fue emotiva. Al igual que el relevo de la antorcha que ahora recorre Italia, llevando el mensaje universal de paz de los Juegos Olímpicos. Los atletas continúan preparándose, pero más allá de las medallas, su comportamiento será importante, demostrando su talento humano y no solo deportivo", concluyó Abodi. (ANSA).