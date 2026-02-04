Milán-Cortina 2026: Abodi

"A menudo nos fijamos en el precio más alto, no en el más bajo.

Los Juegos Olímpicos son para todos los bolsillos. En promedio, cuestan tanto como un partido de fútbol, ;;o un poco más. El concepto mismo de los Juegos Olímpicos es estar abiertos a todos. No entiendo por qué la gente tiene tantas ganas de generar controversia", afirmó Abodi.

El ministro de Deportes y Juventud habló con RTL 102.5 a dos días de la ceremonia inaugural prevista en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, donde está prevista la actuación, entre otros, del cantante italiano Ghali.

"Cantará y dirá lo que acuerde con los organizadores. ste no es un escenario cualquiera para un concierto, sino un escenario para una actuación con reglas que todos respetarán. Respeto para todos", enfatizó Abodi.

El funcionario había avalado la presencia de Ghali en las ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 al igual que Roberto Jarach, presidente del Memorial de la Shoah, luego de la polémica desatada por el cantante por su postura propalestina y por denunciar desde el recinto del Festival de Música de San Remo el "genocidio" en curso en Gaza.

Abodi también ofreció una reflexión sobre el inminente inicio de Milán-Cortina 2026: "Estamos listos tras esta larga y ardua espera, años de trabajo que ahora dan sus frutos", destacó.

"Espero un espectáculo extraordinario, con el lenguaje de comunión que sólo el deporte expresa, y que debemos trasladar a los días comunes. Será una representación de quiénes somos; intentaremos inspirarnos en lo que representamos globalmente", garantizó.

El ministro también expresó su optimismo en que la delegación de Italia ganar "más medallas que antes", porque, explicó, además de las preseas de los atletas, "también habrá medallas para quienes contribuyeron decisivamente a la obtención de la medalla".

"Los atletas decidirán a quién se la entregarán. ste es un valor muy importante porque reconoce el mérito de quienes contribuyeron al éxito", resaltó el funcionario.

Por último, Abodi se refirió a la tregua olímpica durante Milán-Cortina 2026 y admitió que "el deporte es una contribución a la diplomacia que debe conducir no sólo a una tregua olímpica, sino a la paz".

"Los ataques contra el pueblo ucraniano continúan, y esto es inaceptable. Espero que el mensaje de los Juegos Olímpicos se comprenda y se valore", remarcó el ministro de Deportes y Juventud de Italia. (ANSA).