Milán-Cortina 2026: Abodi palpita un cierre "plagado de emociones"

"Nos acercamos al final de los Juegos Olímpicos con un rebosante de sensaciones y emociones, además de éxitos y medallas", afirmó Abodi en el marco de la llegada del Tren del Recuerdo a la estación de L'Aquila.

"Un resultado positivo desde el punto de vista deportivo, tal como lo habíamos imaginado, no tanto por predecir el número de medallas, sino por predecir el comportamiento, el estilo y la actitud de los atletas, tanto masculinos como femeninos, para presentarse y competir", agregó el ministro de Deportes y Juventud.

Milán-Cortina 2026 se convirtió en la edición de los Juegos Olímpicos de Invierno con mayor cantidad de medallas para la delegación de Italia, que ya suma 25 preseas (9 doradas, 4 de plata y 12 de bronce), cinco más de las conquistadas en Lillehammer 1994.

"Dijimos que seríamos competitivos en todas las disciplinas porque fueron cuatro años de preparación, a través de las distintas Copas del Mundo, y así fue. Somos la nación con más podios en las disciplinas, 10 de 16, lo que significa que estamos creciendo no sólo por nuestros excelentes atletas, sino porque estamos creciendo horizontalmente en todas partes", remarcó Abodi.

El ministro también ponderó el resultado organizativo de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno: "lo dejamos a la evaluación de los atletas, las delegaciones extranjeras y los aficionados que vienen de todo el mundo".

"Lo objetivo, sin embargo, es el reconocimiento de la capacidad de ser acogedores y funcionales, así como el encanto de los lugares donde se celebran los Juegos Olímpicos, los elementos culturales y paisajísticos, pero también la gastronomía, la comida, todos los elementos que, junto con la capacidad de acoger, han contribuido al éxito", completó Abodi.

Por otra parte, el funcionario reconoció su expectativa por los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, previstos del 6 al 15 de marzo.

"Después de los Juegos Olímpicos, llegan los Paralímpicos. No todo termina el domingo: sólo habrá una interrupción de unos días para comenzar otra experiencia maravillosa, con un significado aún más humano", recordó Abodi.

"Espero que se puedan vivir con aún mayor entusiasmo y participación, en consonancia con los valores que el deporte puede inspirar, como la inclusión, la cohesión, la conexión humana y la oportunidad que ofrece el deporte para que todos se sientan plenamente parte de la sociedad", concluyó el ministro de Deportes y Juventud de Italia.

También Giovanni Malagó, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, manifestó su satisfacción por el exitoso desarrollo de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Malagó incluso reveló durante un acto en Casa Italia en la Trienal de Milán que representantes del Comité Olímpico Internacional (COI) expresaron "un diluvio, una ola de felicitaciones" por la organización de Milán-Cortina 2026.

"Siempre he sostenido que se pueden organizar los mejores Juegos del mundo, pero si no se obtienen resultados deportivos, sin duda habrá críticas. Si los resultados y la organización van de la mano, es maravilloso", resaltó Malagó.

El presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 advirtió igualmente que "aún quedan cinco días" para el final de los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo cual instó a mantener "los pies sobre la tierra".

"Hasta ahora hemos superado incluso las expectativas más optimistas", pero "tendremos todas las conversaciones, incluso las técnicas, políticas, de gestión y organizativas, el 23 de febrero: las evaluaciones vienen al final", destacó Malagó.

Asimismo, Malagó respondió a quienes le preguntaron si este récord de medallas de la delegación "azzurra" representa una respuesta a quienes no querían renovar su mandato como presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), donde fue reemplazado por Luciano Buonfiglio.

"No, no tiene nada que ver en absoluto, ésa no es la cuestión.

Cualquiera que siga el deporte sabe el camino que ha tomado, eso seguro. Y eso está bien", aseguró Malagó, quien calificó como "una apuesta ganadora" las obras en el Centro de Deslizamiento de Cortina D'Ampezzo, la nueva pista de bobsleigh, luge (trineo) y skeleton.

"Fue una apuesta ganadora, y debo reconocer objetivamente la responsabilidad de los políticos. Es un hecho, porque saben muy bien cuál era la intención inicial del COI: no había ningún requisito obligatorio", subrayó Malagó.

"El gobierno italiano quería demostrar que Italia no sólo podía, sino que debía tener una instalación. Siempre les recuerdo que no es una pista de bobsleigh, sino un Centro de Deslizamiento, y ya han visto lo que logró la pista de luge: algo realmente impresionante. (Matteo) Salvini fue quien lo aprovechó al máximo. De eso no hay duda, y debemos reconocerlo", completó en alusión al ministro de Transporte e Infraestructura.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, reveló que Milán-Cortina 2026 sirvió para confirmar que "existe una admiración mundial por nuestra capacidad para promover nuestro modelo" combinando "muchos aspectos de la calidad italiana, como el arte, la buena mesa y, por supuesto, el vino, que ha formado parte de nuestra dieta durante siglos y garantiza el bienestar".

"Saludo a Giovanni Malagó y lo felicito a él y a todo nuestro gran equipo italiano, que está logrando récords de medallas sin precedentes", añadió Lollobrigida durante su intervención a distancia en el encuentro "El vino italiano se une al espíritu olímpico" en Casa Italia, en la Trienal de Milán.

"En los deportes de invierno, Italia es una nación líder, y la labor de Giovanni, primero en el CONI y ahora en el comité organizador, ha sido sin duda encomiable y ha dado prestigio a toda la nación", concluyó Lollobrigida. (ANSA).