Milán-Cortina 2026: Abodi revalida exención fiscal para medallistas

"El mérito no debería gravarse, en el deporte, todo esto tiene sentido. Simbólicamente, esta disposición, expresada en colaboración con el ministro (de Economía y Finanzas, Giancarlo) Giorgetti, apunta al reconocimiento del mérito", afirmó Abodi.

El ministro habló en el programa "De Casello a Casello" de Isoradio sobre la decisión que el gobierno tomó en 2024 de eximir de impuestos a los premios conseguidos en Milán-Cortina 2026.

"Es un incentivo que se suma al prestigio deportivo, es una forma de agradecer a los atletas", insistió Abodi, quien ponderó además la "discreta presencia" del gobierno en la organización de Milán-Cortina 2026.

"Pero contribuiremos a la organización de un evento muy complejo, ya que se trata de unos Juegos Olímpicos de gran alcance que serán un modelo para el futuro", enfatizó el ministro de Deportes y Juventud.

Abodi también ofreció una reflexión sobre la tregua olímpica: "esperamos que así sea, que las guerras terminen. La declaración firmada por 165 países de las Naciones Unidas es una muestra del deseo de paz. No será fácil, pero como deporte, queremos aportar nuestra contribución", aseguró.

Abodi también destacó que "aún queda un largo camino por recorrer" en cuanto a los Juegos Paralímpicos, cuya versión invernal de Milán-Cortina 2026 se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo.

"Con Roma 60, Italia se convirtió en la cuna de los Juegos Paralímpicos. Pero aún queda un largo camino por recorrer, ya que la cultura de la discapacidad aún existe, no la de los Juegos Paralímpicos. Nosotros, en cambio, queremos brindar a todos las mismas oportunidades de participar en el deporte", remarcó Abodi.

"Con el Parlamento, buscamos recursos adicionales para ayudas deportivas, es decir, todo ese equipamiento específico como prótesis y sillas de ruedas, no sólo para atletas de élite, sino sobre todo para quienes se encuentran actualmente en casa y en circunstancias difíciles, y necesitan un rayo de esperanza a través del deporte", concluyó Abodi.

En tanto, el Centro de Carreras de Esquí Oasi Zegna, un centro deportivo dedicado al esquí alpino de competición ubicado en Bielmonte, en el corazón de Oasi Zegna, en los Alpes de Biella, recibió a la Asociación China de Esquí.

Los esquiadores chinos permanecerán en Bielmonte hasta el lunes 19, luego que la asociación de ese país eligiera la estación de la región Piemonte como su centro de entrenamiento para las competiciones de Milán-Cortina 2026.

La delegación estuvo compuesta por Angela Li, directora de esquí alpino, y por Adriano Iliffe, entrenador principal.

"Estamos orgullosos de que un ambicioso equipo nacional haya elegido el Centro de Carreras de Esquí Oasi Zegna para su programa de entrenamiento. Esta presencia, junto con su papel como centro de entrenamiento oficial de la Federación Italiana de Esquí (FISI), confirma la calidad del trabajo realizado y la visión que guía este proyecto: ofrecer a los atletas las mejores condiciones posibles, a la vez que se promueve la zona y los valores del deporte", comentó Gildo Zegna, titular del Ermenegildo Zegna Group. (ANSA).