Milán-Cortina 2026: Achille Lauro protagonista de ceremonia de clausura
Actuará en el show intitulado "Beauty in Action"
La presencia de Lauro fue confirmada en un espectáculo que no sólo celebrará los éxitos deportivos, sino que también dejará un legado cultural perdurable para Verona e Italia.
Producida en colaboración con Filmmaster y titulada "Belleza en Acción", la ceremonia fue concebida como un momento simbólico en el que Milán-Cortina 2026 se convierte en memoria colectiva.
Un saludo al mundo, una celebración de los atletas, de los valores olímpicos y del legado cultural que Italia desea dejar.
El evento combinará espectáculo, emoción y visión, destinado a la historia, donde la música se consolida como un lenguaje universal, capaz de celebrar tanto la unidad como la diversidad y transformar el evento en una experiencia verdaderamente compartida.
Lauro, que ya fue portador de la antorcha durante el relevo del fuego olímpico, renovará así su vínculo con Milán-Cortina 2026 y se confirma como un icono pop capaz de trascender los límites de la música y moverse entre la moda, la performance y la imaginería simbólica. (ANSA).