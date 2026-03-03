Milán-Cortina 2026: actualizaron sedes de los Juegos Paralímpicos

Saldini precisó que las actualizaciones se llevaron a cabo en la Arena de Verona, en el estadio Tesero (Trento), en el Estadio de Hielo, de la pista Tofane y del Villa Paralímpica de Cortina D'Ampezzo.

"Para nosotros, la accesibilidad no era un requisito normativo, sino una decisión estratégica y cultural. Interpretamos la inclusividad como la posibilidad concreta de que cada persona llegue a un lugar y lo experimente con autonomía, seguridad y dignidad", afirmó Saldini.

Las obras en la Arena de Verona, que albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, renovaron más de 2 kilómetros de accesos al Anfiteatro para llegar a la ciudad.

Se instalaron rampas modulares en la zona del monumento y se renovaron parapetos y pasamanos, respetando la identidad histórica del inmueble.

Después de Milán-Cortina 2026, se construirá un ascensor que también permitirá a las personas con movilidad reducida acceder a las plantas superiores, así como una nueva plataforma panorámica en el auditorio.

Finalmente, con la renovación de la platea y el auditorio, la Arena ofrecerá por primera vez asientos accesibles en todas las gradas.

A su vez, en la Villa Paralímpica de Cortina D'Ampezzo, el 50% de las casas móviles son accesibles y los atletas ya se están instalando en sus espacios asignados.

En el Estadio de Hielo, se han instalado nuevas rampas, ascensores accesibles, nuevos vestuarios y pasarelas, duchas a ras de suelo, mobiliario inclusivo y un sistema de flujo separado para evitar interferencias entre los atletas, los vehículos de servicio y el público.

La pista Olympia delle Tofane registró una modernización tecnológica, principalmente con la actualización de los sistemas eléctricos que abastecen las zonas de Rumerlo y Ronzous.

Por último, las obras en el estadio Tesero, a cargo de la Provincia de Trento, consistieron en intervenciones estratégicas para garantizar la máxima accesibilidad.

Las tareas incluyeron la reconstrucción de la tribuna con el nuevo centro, la adaptación de las pistas para las competiciones paralímpicas, la mejora del alumbrado y la modernización de los sistemas hídricos y tecnológicos, desde wifi hasta videovigilancia y sistemas de monitorización de la nieve y el tiempo.

En tanto, el estudio "Italianos y el Espíritu Paralímpico" reveló que 6 de cada 10 ciudadanos planean asistir a la decimocuarta edición de los Juegos de Invierno, ya que creen que tendrán un fuerte impacto cultural, capaz de cambiar la perspectiva sobre la discapacidad, la participación y la igualdad de oportunidades.

El estudio concluyó además que la admiración, el orgullo y la empatía son los sentimientos más frecuentemente asociados con los Juegos Paralímpicos de Invierno, gracias a su capacidad para transmitir un fuerte mensaje de inclusión (53%) y reflexionar sobre cuestiones sociales (35%), más allá de la celebración de atletas individuales.

"Saber que, para la mayoría de los italianos, los valores paralímpicos representan una guía para derribar barreras físicas y culturales, confirma que el camino que hemos tomado es el correcto", comentó el presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giulio De Sanctis.

"Milán-Cortina 2026 será una oportunidad extraordinaria para fortalecer este camino: los Juegos Paralímpicos no se tratan solo de actuaciones y medallas, sino de derechos, accesibilidad y responsabilidad compartida", agregó De Sanctis.

Según la investigación, realizada por SWG y encargada por la empresa Coca-Cola, socio histórico del Movimiento Olímpico y Paralímpico, uno de cada dos italianos sigue con interés los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y el 76% de los italianos reconoce las mismas raíces y valores deportivos en los dos eventos.

Esta percepción es especialmente fuerte entre los jóvenes, ya que más del 80% de la llamada "Generación Z" en Italia identifica a ambos como capaces de unir a las personas a través del deporte.

Asimismo, 8 de cada 10 italianos creen que organizar un evento como los Juegos Paralímpicos representa una oportunidad concreta para situar el tema de la inclusión social en el primer plano del debate público.

Para el 87% de los italianos, los valores paralímpicos son cada vez más cruciales para derribar barreras físicas y culturales, desde la accesibilidad a espacios y servicios hasta la contribución a la educación de las nuevas generaciones. (ANSA).