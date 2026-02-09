Milán-Cortina 2026: Acuerdo entre AIFA y NADA

La AIFA anunció que proporcionará a la NADO información extraída de su base de datos sobre medicamentos que contienen principios activos con propiedades dopantes.

Alessia Di Gianfrancesco, directora general de la NADO, destacó que se trata de un recurso útil para "preservar la salud del atleta y prevenir el doping involuntario al proporcionar una herramienta inmediata para verificar la presencia de sustancias prohibidas en el deporte en medicamentos comercializados en Italia".

A su vez, Isabella Marta, directora del Área de Autorización de Medicamentos de la AIFA, aseguró que la agencia se complace en poner a disposición de la NADO su base de datos de medicamentos "para beneficio de los atletas y sus equipos, quienes podrán gestionar su salud de forma más consciente con respecto a los medicamentos que contienen principios activos con propiedades dopantes".

"Sabemos que éste es un tema sumamente delicado, especialmente durante grandes eventos internacionales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno que se celebran actualmente en Milán-Cortina", subrayó Marta.

Con este acuerdo, la NADO refuerza aún más su papel como referente para un deporte limpio, poniendo a disposición de atletas, federaciones y profesionales del sector la experiencia institucional y las herramientas operativas necesarias. (ANSA).