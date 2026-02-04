Milán-Cortina 2026: Aeropuerto de Malpensa ya recibió a 1.400 atletas

La aeroestación registró el arribo de 2.800 maletas, 1.400 artículos de equipamiento deportivo y 1.600 bolsas de gran tamaño (palos de hockey, botas, patines, bicicletas y cajas con alimentos y medicamentos).

Hay representadas 77 delegaciones, siendo los grupos más numerosos los procedentes de Estados Unidos (350), Corea del Sur (100), Japón (50) y Finlandia (50).

A estas cifras, según datos de Sea Aeroporti, la empresa que gestiona los aeropuertos de Malpensa y Milán Linate, se suman 4.600 periodistas, operadores de medios de comunicación y representantes de los comités olímpicos, junto con 7.200 maletas y 200 invitados VIP del Comité Olímpico Internacional (COI), la familia olímpica, patrocinadores y 53 jefes de Estado y de gobierno, completando el flujo de llegadas internacionales.

Milán Malpensa no es sólo un punto de llegada, sino el primer punto de contacto con Italia para atletas y delegaciones: en el aeropuerto se recogen los pases oficiales, se controla el equipamiento y se coordina la logística para el traslado a las villas olímpicas y a las sedes de competición.

La coordinación de las actividades se confía a la "Sala de Acción", un centro de operaciones logísticas disponible las 24 horas donde el personal de SEA, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, colabora estrechamente con la Fundación Milán-Cortina 2026.

Aquí se monitorizan y analizan los flujos de llegada para planificar todas las operaciones, integrando información sobre tráfico aéreo, transporte y seguridad, garantizando así un movimiento eficiente y rápido de personas y materiales.

Para garantizar un nivel adecuado de seguridad y control, la Prefectura de Varese, en consulta con las fuerzas del orden, ha reforzado las actividades de vigilancia y prevención.

La Terminal 1, recientemente renovada, ha sido equipada para gestionar el alto flujo de pasajeros y el transporte de materiales especializados.

Unos 200 voluntarios de SEA trabajan diariamente para apoyar las operaciones. Junto con el personal de operaciones del aeropuerto, reciben a los atletas y asisten a sus equipos.

Para garantizar operaciones eficientes y rápidas, se utilizan 300 carritos especializados para transportar equipos deportivos y materiales técnicos. (ANSA).