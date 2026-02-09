Milán-Cortina 2026: Alegría de Abodi y Malagó por jornada histórica

"Creo que vamos por buen camino. Aún nos quedan muchos días de competición, muchas oportunidades en todas las disciplinas.

Somos un país que ha madurado mucho en competitividad", afirmó Abodi.

"A menudo éramos la personificación del talento en algunas disciplinas, pero hoy llegamos a la final en todas las competiciones. Esto es reconfortante", agregó el funcionario durante la presentación de la tercera edición del "Tren del Recuerdo" y las iniciativas patrocinadas por la Presidencia del Consejo de Ministros para el Día del Recuerdo de los Mártires de las Foibe y el éxodo Juliano-Dálmata.

El ministro de Deportes y Juventud también habló sobre las posibilidades del equipo italiano de batir un récord de medallas en Milán-Cortina 2026 tras haber alcanzado nueve preseas (81 de oro, 2 de plata y 6 de bronce) en tan solo cuatro días de competencias.

"No quiero que esta extraordinaria selección nacional dé por sentadas las medallas en estos primeros días. Habrá días más generosos y otros un poco menos, pero sobre todo, estamos encantados con el rendimiento de estos atletas", completó Abodi.

En igual sentido se expresó Malagó en diálogo con Rai Radio 1 al día siguiente de que la delegación "azzurra" ganara 1 medalla de plata y 5 de bronce en Milán-Cortina 2026.

"Ayer fue un día increíble: seis medallas en 24 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno pasarán a la historia. La multidisciplinariedad de las medallas es increíble", destacó Malagó.

"Nos hemos convertido en un país capaz de ser competitivo en deportes donde nunca antes lo habíamos sido. Esto es crucial para el programa olímpico y el medallero final. Ahora estamos terceros, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer", recordó.

En realidad, el equipo italiano cayó al quinto puesto en la tabla general, pues Noruega marcha primero con un total de 6 medallas (3 de oro, 1 de plata y 2 de plata), por delante de Suiza (3 doradas y 1 de plata).

A su vez, Estados Unidos completa el podio con un total de 2 medallas (ambas doradas), mientras que Austria aparece en el cuarto lugar con 4 preseas (1 de oro y 3 de plata).

"En cantidad de medallas estaríamos primeros. Siempre he creído que la fuerza de un país se mide por la cantidad de medallas que gana en diferentes deportes, no necesariamente por las de oro", argumentó Malagó.

Consultado sobre la capacidad y el nivel de los atletas italianos, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 respondió: "Es una pregunta que muchos colegas de todo el mundo me han estado haciendo desde hace tiempo".

"Tengo tres respuestas: sabemos trabajar especialmente bien con los recursos humanos que tenemos. La profesionalidad del Comité Olímpico Italiano (CONI) es de primer nivel. Y además, contamos con entrenadores muy bien capacitados, con cursos e instalaciones básicas en programas de desarrollo competitivo que marcan la diferencia", subrayó Malagó.

Por otra parte, el ex titular del CONI se refirió al único defecto en la ceremonia inaugural, en alusión a la falta de atletas en San Siro tras la exhibición del cartel con el nombre de Milán.

"Es cierto, pero la alternativa era concentrar las delegaciones en un solo lugar. Y esto implicaba dos cosas: los de Livigno o Cortina tenían que viajar durante la noche y quizás celebrar las competiciones al día siguiente. Y luego teníamos que promover el concepto de unos Juegos Olímpicos generalizados", explicó Malagó.

Por otra parte, Andrea Francisi, director de Milán-Cortina 2026, reveló que la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales está a punto de agotar las entradas.

"En cuanto a la venta de entradas, ha sido un éxito rotundo.

Para que se hagan una idea, se vendieron 127 mil entradas en los dos primeros (o más) días de competición, mientras que la cifra total ronda los 1,2 millones", destacó Francisi.

"Por lo tanto, es un éxito rotundo que nos permite decir que, en la mayoría de los casos, hemos agotado las entradas para las distintas sesiones", completó Francisi en conferencia de prensa.

