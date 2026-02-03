Milán-Cortina 2026: Aleksander Kilde renunció a la cita

"No soy lo suficientemente competitivo. Hice todo lo posible para estar listo para los Juegos Olímpicos, pero no me siento lo suficientemente competitivo, ni física ni mentalmente. Es extremadamente difícil tomar esta decisión", explicó Kilde desde su casa en Bormio, Noruega.

"No era así como planeaba terminar la temporada, pero ya estoy orgulloso de mi regreso a las pistas. Sigo decidido a ganar carreras, y eso requiere paciencia", añadió el esquiador de 33 años.

Kilde, que ganó un título de la Copa del Mundo (2020), también conquistó dos de la prueba de descenso (2022 y 2023) y dos de supergigante (2016 y 2022), además de una medalla de plata y una de bronce olímpicas, y dos preseas de plata en el Campeonato del Mundo.

El noruego, operado en una rodilla y un hombro tras una grave caída que sufrió en Wengen en 2024, lleva mucho tiempo buscando su mejor forma, pero en la reciente carrera de descenso en Crans Montana acabó en el puesto número 42. (ANSA).