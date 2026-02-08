Milán-Cortina 2026: Alemán Langenham se impuso en prueba de luge

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 08 FEB - El alemán Max Langenhan ganó la competencia masculina de luge (trineo) de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, en la que antecedió al austríaco Jonas Mueller y al italiano Dominik Fischnaller

Langenhan se quedó con la victoria al imponerse con un tiempo de 3'31"191, con el que antecedió a Mueller (3'31"787) y a Fischnaller (3'32"125), responsable de la octava medalla de Italia en Milán-Cortina 2026

"La octava maravilla del trineo es de Dominik Fischnaller. Qué emoción verlo correr a toda velocidad sobre el hielo del Centro de Deslizamiento, la pista que todo el mundo envidia!", destacó el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi

"Dominik está solo, a 209 kilómetros por hora, acompañado de experiencia, talento y entrenamiento diario, durante días, meses y años, pero en la meta, está la imagen que explica su conquista del podio: el equipo. En ese abrazo reside el significado de una regla, en el deporte y en la vida: ninguna meta se alcanza solo", concluyó Abodi desde redes sociales

Fischnaller, que completó el podio de esta competencia en Pekín 2022, se dio el gusto de sumar otra medalla de bronce olímpica en la pista Eugenio Monti tras superar una lesión en un codo

"Creo que es muy importante que tantos jóvenes tengan la oportunidad de probar el luge; saben lo que es. Para nosotros, para el bobsleigh y el skeleton, esto es muy importante", declaró Fischnaller

El atleta italiano de 32 años destacó que la renovada pista "nos ayuda a descubrir nuevos talentos, pero sobre todo a encontrar nuevo equipamiento". (ANSA)