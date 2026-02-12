Milán-Cortina 2026: Alemana Voigt abandona redes sociales

"Siempre vuelven los mismos temas de siempre: mis tiempos de esquí, mis tiempos de tiro. Ahora volverá la misma avalancha de comentarios en línea", explicó Voigt a la cadena de televisión alemana ARD.

Voigt, de 28 años, tomó la decisión de interrumpir su actividad en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 56.000 seguidores, luego de finalizar en el cuarto puesto de la competencia desarrollada en la víspera en Antholz.

La alemana finalizó en el cuarto puesto de la prueba ganada por la francesa Julia Simon, quien antecedió a su compatriota Lou Jeanmonnot y a la búlgara Lora Hristova.

"La gente que realmente importa sabe cómo encontrarme.

Hablaremos/nos veremos después de los Juegos. Aquí ahora habrá silencio; mi atención está en otra parte", concluyó Voigt en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

La italiana Monika Niederstatter, una ex campeona olímpica de la prueba de 400 metros con vallas que ahora es psicóloga deportiva y coach mental, manifestó su alegría de que cuando participó en dos ediciones de los Juegos Olímpicos "no existieran las redes sociales".

Niederstatter advierte contra el impacto de los mensajes de odio "de completos desconocidos que no tienen ni idea de lo que es rendir bajo presión y que descargan sus frustraciones con los atletas".

Según Niederstatter, las redes sociales tienen otros dos efectos negativos en los atletas de competición: "Por un lado, provocan distracción y una sobrecarga de estímulos. Esto provoca fatiga, falta de sueño y un mayor riesgo de lesiones", explicó.

"Además, las comparaciones constantes con otros atletas son perjudiciales, ya que las publicaciones de otros no reflejan la realidad, pero aun así dañan la autoestima", enfatizó la psicóloga.

Además, Niederstatter subrayó que "existe una correlación directa entre el uso de las redes sociales y el rendimiento", tras lo cual aconsejó dedicar el tiempo a "un buen libro clásico, a un audiolibro o a juegos de cartas" como alternativas a las redes sociales.

Los dichos de Niederstatter se conocen tras la decisión de Voigt y luego del caso de la joven atleta polaca Pola Beltowska, quien denunció haber recibido mensajes de odio en redes sociales luego de su desempeño en la competencia de salto de esquí por equipos mixtos de Milán-Cortina 2026.

"No leo comentarios online, pero recibo mensajes privados tan indignantes que es increíble.

Es un odio tan grande que nunca imaginé que la gente pudiera albergar tanto hacia mí. Me están insultando profundamente de pies a cabeza", reveló Beltowska a los medios polacos.

Beltowska, de 19 años, saltó sólo 82 metros y evitó que Polonia se clasificara a la final de la competencia por equipos de Milán-Cortina 2026, donde protagoniza su debut olímpico.

Los comentarios contra Beltowska alcanzaron tales proporciones que la Federación Polaca de Biatlón se vio obligada a intervenir.

Un caso similar vivió el noruego Sturla Holm Laegreid, quien, tras haber completado el podio de la prueba individual masculina de 20 kilómetros de biatlón, pidió perdón públicamente a su ex novia por haber sido infiel.

Laegreid, quien luego aseguró sentirse "arrepentido" de haber confesado una infidelidad a su novia, se vio obligado a suspender sus cuentas en redes sociales por las reacciones a su admisión original. (ANSA).