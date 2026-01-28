Milán-Cortina 2026: Alerta por posibles ataques de hackers

El informe se enfoca no sólo en objetivos digitales, que casi siempre implican correos electrónicos fraudulentos, conocidos como "phishing", sino también en la infraestructura física que gestiona los métodos de pago y el transporte, como el metro.

"Según nuestra investigación, el phishing sigue siendo el vector de acceso inicial más común. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Invierno ofrecerán un gran número de víctimas potenciales", advierten los expertos en el sitio web del informe.

En el caso de la Unidad 42, los atacantes podrán atacar infraestructuras críticas, como electricidad y agua, sistemas de transporte, venta de entradas y terminales de punto de venta (TPV).

"La integración de tantos elementos a menudo crea complejidad y brechas de seguridad que los atacantes pueden explotar", explican.

En el contexto de Milán-Cortina 2026, los investigadores afirman que los ataques también se dirigen a sistemas de contacto, como los torniquetes del metro y los estadios, y a sitios web de compra de entradas para competiciones y eventos paralelos.

"Buscarán crear el caos para robar datos confidenciales y propagar virus informáticos", explican los especialistas.

"Hackers interrumpieron el wifi y otras infraestructuras digitales durante Pyeongchang 2018. En Tokio 2021, delincuentes rusos intentaron sabotear las operaciones. En París 2024, vimos un aumento repentino de intentos de fraude. Con la previsión de que asistan al evento más de 3 mil millones de personas en todo el mundo, hay mucho en juego", completa Unidad 42. (ANSA).