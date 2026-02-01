Milán-Cortina 2026: Alerta por protesta antes de ceremonia inaugural

La protesta, según el anuncio de las agrupaciones, comenzará pocos minutos antes del inicio de la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 prevista en el estadio de San Siro.

Riccardo De Corato, diputado de Fratelli d'Italia y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, afirmó que "estos vándalos, que se quejaron de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense en Milán con motivo de los Juegos Olímpicos, seguramente querrán imitar a sus violentos amigos y camaradas de 'Askatasuna' con lo que hicieron anoche en Turín".

"Sin embargo, estoy convencido de que las fuerzas policiales lo impedirán y estarán preparadas. El Estado no retrocede ni retrocederá jamás ante la violencia de falsos revolucionarios acostumbrados a la impunidad", enfatizó De Corato, que también fue vicealcalde de las Juntas de Centroderecha de Milán.

"Se posiciona, sin ambigüedades y sin vacilaciones, del lado de quienes visten el uniforme con honor y de forma encomiable, de quienes informan y de quienes respetan las normas de convivencia ciudadana", insistió De Corato (ANSA).