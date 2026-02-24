Milán-Cortina 2026: Antorcha de Juegos Paralímpicos llegó a Turín

El recorrido de la antorcha continuará mañana, cuando arribará a Milán, que acogerá el símbolo de los valores del deporte paralímpico: coraje, determinación, inspiración e igualdad.

Las celebraciones, desarrolladas en la Piazza Castello de Turín, incluyeron deportes, música y testimonios antes del encendido del pebetero.

La ceremonia comenzó con una historia sobre los Juegos Paralímpicos y el recorrido de la antorcha, seguida de un momento institucional con representantes del ayuntamiento, el Comité Piemontés de los Juegos Paralímpicos (CIP), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISG).

También fue una oportunidad para recordar los Juegos Paralímpicos de Invierno de Turín 2006, acompañados por algunas de las figuras clave de aquella época, desde la presidenta del Comité Organizador, Tiziana Nasi, hasta varios de los atletas de aquella edición (ANSA).