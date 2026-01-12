Milán-Cortina 2026: anuncian manifestación para el 5 de febrero

Las protestas comenzarán el día del arribo de la antorcha a Milán con el lema "Sáquemosle la tarjeta roja a Israel", cuyos atletas participarán de los Juegos Olímpicos Invernales pese al genocidio del ejército de ese país contra la población de Palestina.

Las manifestaciones se llevarán a cabo pese a la ausencia de autorización en una jornada que celebrará la inauguración de Milán-Cortina 2026 en el estadio San Siro con la presencia de 52 jefes de estado y de gobierno.

La marcha nacional tendrá lugar el 7 de febrero, desde la Piazza Medaglie d'Oro, cerca de Porta Romana.

Sin embargo, la agrupación aseguró que, del 6 al 8 de febrero, también se celebrarán los Juegos Utopiadi y se organizará una Zona Autónoma Temporal (ZAT).

Estos días "se caracterizarán por protestas generalizadas contra un evento privado que pretende presentarnos como una 'gran oportunidad' para Milán e Italia, mientras que sabemos que sólo será una gran oportunidad para los fondos inmobiliarios y especulativos, los promotores privados y los propietarios y pequeños empresarios de la economía estacional altamente explotadora de los eventos y el turismo", asegura el COI en redes sociales.

"No será lo mismo para nosotros, los residentes de barrios obreros y la precaria clase media-baja, las comunidades de montaña y los valles alpinos, los jóvenes sin acceso a instalaciones públicas para el deporte básico, los trabajadores de la salud, el transporte, el deporte, la hostelería y la restauración, y todos aquellos que ya no pueden afrontar alquileres inasequibles y se les niega la asignación de viviendas públicas vacías o mal vendidas", añade la nota.

"Y seremos nosotros quienes nos reuniremos simultáneamente al inicio de los Juegos Olímpicos para mantener el deporte en marcha cuando la fiebre olímpica haya pasado, pero sus consecuencias más negativas no, y dependerá de nosotros evitar que sucedan. Nuestras vidas no están en juego", completa el COI, que eligió la misma sigla del Comité Olímpico Internacional.

