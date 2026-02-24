Milán-Cortina 2026: Arzobispo Delpini destacó el éxito de los Juegos Invernales

"Creo que Milán puede enorgullecerse de haber realizado una labor en la que tantos contribuyeron a hacer de la ciudad un lugar acogedor y a garantizar el desarrollo ordenado de los eventos. Milán debería estar orgullosa de lo que ha logrado", afirmó Delpini durante la presentación de la tercera edición del festival Soul, dedicado a la espiritualidad.

"La celebración de los Juegos Olímpicos transmite el mensaje de la posibilidad de encuentro entre atletas, aficionados y líderes de diferentes países del mundo, incluso entre quienes atraviesan situaciones dramáticas", añadió Delpini.

"Creo que esto también demuestra que Milán puede ser un lugar de encuentro abierto a todos y capaz de reunir en torno a una misma mesa incluso a personas propensas a las discusiones", concluyó Delpini (ANSA).