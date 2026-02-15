Milán-Cortina 2026: Así está el medallero
Las posiciones al final de una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno
Oro Plata Bronce Total.
Noruega 12 7 7 26.
Italia 8 4 10 22.
EEUU 5 8 4 17.
Países Bajos 5 5 1 11.
Suecia 5 5 1 11.
Francia 4 7 4 15.
Alemania 4 6 5 15.
Austria 4 6 3 13.
Suiza 4 2 3 9.
Japón 3 5 9 17.
Australia 3 1 1 5.
Gran Bretaña 3 0 0 3.
República Checa 2 2 0 4.
Eslovenia 2 1 1 4.
Canadá 1 3 5 9.
Corea del Sur 1 2 2 5.
Brasil 1 0 0 1.
Kazajistán 1 0 0 1.
China 0 2 2 4.
Polonia 0 2 1 3.
Letonia 0 1 1 2.
Nueva Zelanda 0 1 1 2.
Finlandia 0 0 3 3.
Bulgaria 0 0 2 2.
Bélgica 0 0 1 1. (ANSA).