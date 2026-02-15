LA NACION

Milán-Cortina 2026: Así está el medallero

Las posiciones al final de una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno

Oro Plata Bronce Total.

Noruega 12 7 7 26.

Italia 8 4 10 22.

EEUU 5 8 4 17.

Países Bajos 5 5 1 11.

Suecia 5 5 1 11.

Francia 4 7 4 15.

Alemania 4 6 5 15.

Austria 4 6 3 13.

Suiza 4 2 3 9.

Japón 3 5 9 17.

Australia 3 1 1 5.

Gran Bretaña 3 0 0 3.

República Checa 2 2 0 4.

Eslovenia 2 1 1 4.

Canadá 1 3 5 9.

Corea del Sur 1 2 2 5.

Brasil 1 0 0 1.

Kazajistán 1 0 0 1.

China 0 2 2 4.

Polonia 0 2 1 3.

Letonia 0 1 1 2.

Nueva Zelanda 0 1 1 2.

Finlandia 0 0 3 3.

Bulgaria 0 0 2 2.

Bélgica 0 0 1 1. (ANSA).

