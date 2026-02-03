Milán-Cortina 2026: Atletas promueven la Villa Olímpica

"Veo en redes sociales que las pruebas de las camas han sido aprobadas: muebles de madera maciza y colchones de verdad.

­Genial! ­Que descansen y que tengan buenas competiciones!", escribió Fontana, quien dio "una cálida bienvenida a todos los muchachos y las muchachas de nuestras villas olímpicas".

Los dichos de Fontana llegaron después de que la patinadora inglesa Phebe Bekker elogiara las camas de la Villa Olímpica mediante la publicación de videos que registró en redes sociales.

"Parece buena", afirma Bekker mientras golpea sus nudillos contra la madera de la cama, cuya calidad supera las utilizadas por los atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otros atletas que mostraron sus habitaciones en las distintas Villas Olímpicas fueron la esquiadora australiana Daisy Thomas y el suizo Jonas Hasler, quien compite en snowboard.

Todos se alegran de no tener que dormir a la intemperie, como el nadador italiano Thomas Ceccon, inmortalizado en una foto que se ha convertido en un icono de la Villa Olímpica de París 2024.

En tanto, la Villa Olímpica y Paralímpica de Milán rebosa de actividad, la controversia persiste en el exterior y lo único que se habla en las pasarelas es de deportes.

Un total de 37 naciones ocuparon la zona residencial de la Villa Olímpica, algunas han colgado sus banderas en sus ventanas, otras en las pasarelas que conectan los edificios, y algunas permanecen ocultas, como Israel o Ucrania, mientras Estados Unidos despliega una pancarta cuatro pisos más abajo.

A su vez, el equipo de Italia, situado en el Edificio F, el reconocible incluso desde lejos con una pegatina en la ventana central, el que da la bienvenida a todos.

La zona residencial de la Villa Olímpica consta de dos edificios de siete plantas, cada uno con tres escaleras, identificados de la A a la F, con habitaciones dobles e individuales y numerosas zonas comunes que las delegaciones pudieron personalizar con minigimnasios, zonas de relajación y espacios para médicos y fisioterapeutas, además de los ya disponibles en las zonas comunes de la residencia.

Junto a los italianos, en el Edificio F, se encuentran los atletas de Eslovaquia (en la primera y segunda planta), de Australia (en la tercera) y de Austria (en la cuarta).

Sus ventanas dan al Edificio E, donde se encuentran las delegaciones de Alemania, la República Checa, Suiza y Polonia, mientras que el Edificio D alberga a Canadá, Corea, Bélgica, los Países Bajos y Kazajistán.

El edificio de enfrente es un reflejo: frente a Italia se encuentra el Edificio C, que alberga al equipo de Estados Unidos en la mayoría de sus plantas, junto con Japón, Estonia y Croacia. La bandera croata también aparece enfrente, en el Edificio B, donde residen todos los países escandinavos, Finlandia, Suecia y Noruega.

En cambio, ni rastro de los atletas daneses, aunque sería natural ubicarlos también allí.

En el Edificio A, el más exterior, se encuentran Francia, Gran Bretaña, Letonia, Hungría y China.

En la cafetería de los atletas (también hay una para voluntarios y trabajadores) hay un flujo ordenado de gente. Algunos prefieren relajarse con una partida de "metegol", y la sala de videojuegos está vacía.

El Centro Antidoping, el área del Policlínico (una sucursal del Hospital Niguarda), la sala de oración y el área de relajación mental permanecen cerrados para los curiosos, lo que garantiza un nivel adecuado de privacidad. (ANSA).