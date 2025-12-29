Milán-Cortina 2026: Aziz Abu Sarah y Maoz Inon en Verona

Lo anunció el obispo Domenico Pompili durante su rueda de prensa de fin de año, donde se repasó el Año Jubilar en la diócesis de Verona.

El Año Santo también deja un legado: la creación de un fondo permanente para viviendas de emergencia, en colaboración con la Cáritas diocesana de Verona.

Ya se han recaudado aproximadamente 100.000 euros, "pero el objetivo es alcanzar los 500.000 euros para cubrir las necesidades de una ciudad con una amplia cartera inmobiliaria, a menudo sin utilizar", declaró Pompili.

En 2025 se inauguró la "Escuela de Paz y No Violencia", con más de 40 personas de toda Italia capacitadas en estos temas, que han sido objeto de atención, primero bajo el papado de Francisco y ahora bajo el papado de León XIV.

Durante la misa prevista en la Catedral el jueves 1 de enero de 2026, el obispo Pompili transmitirá el mensaje papal para la Jornada Mundial de la Paz a las instituciones de Verona y, a través de ellas, a toda la ciudadanía.

La segunda edición de la "Escuela" se inaugurará el sábado 31 de enero de 2026 con una conferencia sobre el pacifista y ensayista Alex Langer.

Finalmente, está prevista una asamblea diocesana para el 16 de mayo del año próximo en la Isola della Scala, con el tema "Cuidado con lo que oyes", con aproximadamente 3.000 delegados en representación de toda la diócesis. (ANSA).